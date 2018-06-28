На стыке двух летних месяцев в Беларуси традиционно проходят мероприятия, которые призваны напоминать о трагических страницах истории для страны. Это важные для нас даты - начала войны и освобождения Минска. Завтра же на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец" пройдет митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма. Участие в нем примет и Глава государства Александр Лукашенко.

Планируется, что вместе с белорусским лидером на площадке масштабного мемориального комплекса будут и его коллеги - прибывают делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом. С австрийской стороны митинг-реквием посетит и экс-президент Австрии Хайнц Фишер. Гости смогут увидеть уже более полную картину мемориала - готова вторая очередь комплекса. На церемонии будут присутствовать и многие другие зарубежные гости, включая представителей государственных и общественных организаций из Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии. В их числе - госсекретарь канцелярии Президента Польши - Кшиштоф Щерский, заместитель председателя Палаты депутатов Парламента Чехии Войтех Филип. Всемирный еврейский конгресс будет представлять заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн.

Планируются также отдельные встречи главы белорусского государства с президентами Австрии и Германии. Это возможность для лидеров стран обсудить не только вопросы совместного увековечивания памяти жертв нацизма, но и двустороннее сотрудничество. А также перспективы выстраивания многостороннего взаимодействия в регионе.