На совещании у Президента обсудили вопросы экономики, научной деятельности и обеспечения занятости населения

22 Декабря 2017 07:00

Проекты правовых актов, направленных на развитие реального сектора экономики, научной деятельности и обеспечение занятости населения стали предметом обсуждения на совещании у Президента Беларуси.

Еще раз были рассмотрены предложения по развитию цифровой экономики и те возможности, которые это несет не только для IT-сектора, но и для других отраслей. Подробно обсуждены меры по обеспечению занятости населения. На это направлен обновленный Декрет № 3. Он изложен в новой редакции и заработает в полном объеме с 1 января 2019 года. Координировать реализацию норм документа на местах будут председатели районных, городских Советов депутатов и главы администраций районов. Среди полномочий: анализ ситуации на рынке труда, содействие в трудоустройстве и формирование списков граждан, не занятых в экономике. Работа в рамках новой редакции должна предусматривать максимально индивидуальный подход.

Обсуждали и новые подходы по начислению зарплаты ученым. Это было одно из поручений Главы государства. Соответствующий проект указа предусматривает повышение тарифных окладов в среднем на 300 % работникам бюджетных организаций.

У ученых в перспективе появится и новая альма-матер. В технопарке "БелБиоград" будут выполняться фундаментальные исследования, на их основе создаваться новые производства. Среди предложений уже 30 проектов. Их воплощение через 5-6 лет обеспечит экспорт на сумму в 190 миллионов долларов и позволит создать более тысячи рабочих мест. Президент эту идею поддержал и поручил предоставить ему конкретный проект, где будет указано, какие льготы и практические результаты принесет стране технополис.