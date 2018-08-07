На совещании Александр Лукашенко охватил самые актуальные для страны темы

Технология агропроизводства, завершение модернизации предприятий, экспорт дефицитных продуктов питания и развитие региональных кластеров на примере Орши - Барани - Болбасово. Совещание на уровне Президента сегодня вышло за рамки важного, но узкого вопроса развития свободных экономических зон. Опираясь на собственные впечатления о ходе уборочной, а Президент лично инспектирует работу в полях, а также конъюнктуру и тренды на мировых продовольственных рынках, формат разговора Глава государства расширил, охватив самые актуальные для страны и, что уж скрывать, наиболее проблемные темы. В первую очередь - продовольственная безопасность. Почему несоблюдение агротехнологий может стоить до четверти всего урожая, а губернаторам - их должностей? Почему просчитывается дефицит мяса на наших традиционных рынках, что будет с ценами? И, наконец, региональный фактор - почему маякам развития в провинции ничего не светит без инвестиций, постоянного внимания власти и просчитанных стратегий развития.

О большом и предметном разговоре по главным акцентам дня - наш политический обозреватель Андрей Кривошеев. Важный, но узкий вопрос свободных экономических зон. Они есть в каждой области и работают практически во всех отраслях и сегментах экономики - от биохимии до станко- и машиностроения. Потому участники совещания - весь финансово-экономический пул правительства и все губернаторы. Такое представительное собрание власти Президент использует, чтобы проинспектировать не только СЭЗ, но и выполнение всех ключевых и самых актуальных поручений - от уборочной, это про хлеб насущный, до региональных кластеров развития. Это про то, как сделать из депрессивных районов экономические маяки провинции. Начинает лидер, конечно, с хлеба. Тем более что всю прошлую неделю, включая выходные, Президент потратил на инспекцию полей. Проехал и прошагал те, что не покажут в подготовленную заранее рабочую поездку. Оказалось, не все так безоблачно на нивах, как в эту первую неделю августа.

Агротехнологическая диктатура. О соблюдении твердим уже десятилетие. Это и гарантированная урожайность при любых погодно-климатических, и сохранность урожая после уборочной, и самое важное - это живая валюта после переработки и экспорта. Президент подчеркивает - плохой погоды не бывает, кукурузой важно компенсировать недобор зерна, а вопрос, какое поле какому хозяйству нужнее и выгоднее с государственной и экономической позиции, должны были решить еще 3 года назад при укрупнении хозяйств.

Вопрос передачи полей нуждающимся крепким хозяйствам - экспортерам Президент в очередной раз поднимал на прошлой неделе. В Минском районе Минская птицефабрика хронически нуждается в зерне. Покупает дороже у области, хотя могла бы обрабатывать и собирать сама по технологии, под рентабельный экспорт, обеспечивая себя сырьем, а крестьян - достойными зарплатами.

Вопрос технологичности АПК ключевой. И большинство хозяйств в Беларуси, где именно хозяйствуют, а не отбывают номер от посевной до уборочной, уже работают по стандарту. Хотя резервы огромные. Когда-то и пленка, и "карусели" на МТФ были для нас в диковинку. Но и сейчас есть стандарты, к которым можно и должно стремиться.

Например, МТК "Грибаны" - в белорусской глубинке, но с французскими надоями. При модернизации рассчитывали на 12,5 тонны в день. Сегодня уже под 15 и это, говорят, не предел.

Все молоко сорта "экстра". Технология контролируется и человеком, и компьютером. Чип на шее у каждой буренки. Малейшее отклонение - экстренно принимаются меры. Главное достоинство таких современных МТК - соблюдение европейской технологии от здорового теленка до высококачественного продукта.

При таких технологиях пенять на погоду - последнее дело, тем более, как говорят климатологи, кризисы в наших широтах - вещь цикличная, преодолевать их отечественный АПК уже научился.

Второй ключевой блок вопросов у Президента сегодня - переработка и экспорт продовольствия. Не секрет, на наших традиционных рынках уже зреет дефицит, в первую очередь, по мясу. Дефицит - синоним роста цен и возможной недобросовестной конкуренции. Когда, например, российские Сети выдумают очередную торговую войну с Беларусью и под шумок завезут новозеландское или австралийское мясо, взвинтив при этом цены. Знаем, проходили.

Рекордный недобор зерна в Евросоюзе грозит дефицитом и этому премиальному рынку. Прежде еврогранды, например, Германия и Италия квотировали и ограничивали импорт, защищая своих производителей. Сегодня готовы приоткрыть рынки для компенсации неурожая. Шанс для белорусских производителей - закрепиться на прилавках ЕС и максимально диверсифицировать свой экспорт.

Зная будущие расклады на внешних рынках, Президент уже сегодня требует от профильных чиновников и губернаторов закончить модернизацию молочно-товарных комплексов и обратить внимание на весь мясной ассортимент. Ценообразование - под персональный контроль.

Хорошие корма сегодня - это, в первую очередь, кукуруза. Погода, наконец, подсобила аграриям, урожай царицы полей обещает быть внушительным. Вопрос - как сохранить кукурузу? Технология есть, но используется не везде.

Насколько выгоден карнаж - так правильно называется консервация плющеной кукурузы - знают в хозяйстве "Остромечево" Брестского района. Год назад впервые заготовили 300 тон кормовых консервов для дойного стада. Технология вполовину дешевле традиционной сушки. А это рентабельность экспорта.

Нынешний агросезон позволит собрать более миллиона тонн зерна кукурузы. Урожай выше прошлогоднего. Если карнаж станет не исключением, а технологическим правилом в дождливые годы, Беларусь не только не потеряет, а выиграет на климатических катаклизмах.

Третий ключевой блок вопросов у Президента сегодня - развитие регионов на базовом уровне. Определены маяки и эталонный треугольник: Орша - Барань - Болбасово. Задачи поставлены, Глава государства предупреждает - две ближайшие инспекции именно в трудные регионы - Орша и Гомель.

Жемчужина "Болбасово" сегодня - одна большая стройплощадка. В работе более 60 объектов: больница, жилье, улицы, парк. Благоустройство коснется абсолютно всех дворовых территорий, но самый ожидаемый объект - станция обезжелезивания. Начали в апреле, строят с нуля. Чистая вода - главная проблема для местных жителей.

Большая перестройка и в местной школе. Ученики и родители все лето отслеживали модернизацию: появились стеклопакеты, отремонтированы все учебные классы, столовая, в спортзале из старого останутся разве что стены.

Остаток лета - начало осени потратят на визитную карточку поселка - центральную улицу имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца. Тротуары, новые велодорожки, газоны - поселок обещает быть комфортным и престижным местом для жизни.

Традиционные президентские инспекции по проблемным регионам - устоявшаяся практика. Каждый управленец знает, что скрыть и подретушировать неприглядную действительность не получится. Тем более поручения Главы государства не имеют срока давности и подлежат безусловному исполнению. Жестко - возможно, но позволить себе иметь депрессивные регионы в компактной стране Беларусь не может. Это ведь не просто пятно на карте. Это пятно на репутации власти и самое главное - судьбы людей и предприятий на совести управленцев.