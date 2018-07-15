Считанные часы остаются до начала финального матча мундиаля. Кто возьмет главный футбольный трофей в руки - хорваты или французы?

На финальном поединке и церемонии закрытия чемпионата мира будет присутствовать Президент Беларуси. Александр Лукашенко по приглашению Президента России Владимира Путина уже прибыл в Москву. Борт номер один совершил посадку в аэропорту Внуково.

Накануне пресс-секретарь белорусского лидера отметила, что Александр Лукашенко, как и многие другие болельщики, внимательно следил за событиями на полях главного футбольного форума. Наталья Эйсмонт также обратила внимание, что Президент, в том числе, высоко оценил результаты игры хозяев турнира - российской сборной, которая очень хорошо показала себя. Этот чемпионат мира поистине стал открытием новых звездных команд, - отметила пресс-секретарь.