Молодые и талантливые ребята сегодня в гостях у Президента

27 Декабря 2017 13:01

В эти минуты предновогодняя встреча начинается во Дворце Независимости. Приглашены школьники и студенты, которые достигли успехов в учебе, творчестве и спорте. Яркая программа, подарки и неформальное общение с белорусским лидером станут настоящим сюрпризом для 250 вундеркиндов из всех регионов Беларуси.

В плотном президентском графике всегда есть место для встреч с молодежью. Поделиться своими идеями и рассказать об уже воплощенных проектах ребята смогут уже через несколько минут во Дворце Независимости.