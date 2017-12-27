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Молодые и талантливые ребята сегодня в гостях у Президента
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27 Декабря 2017 13:01

Молодые и талантливые ребята сегодня в гостях у Президента

В эти минуты предновогодняя встреча начинается во Дворце Независимости. Приглашены школьники и студенты, которые достигли успехов в учебе, творчестве и спорте. Яркая программа, подарки и неформальное общение с белорусским лидером станут настоящим сюрпризом для 250 вундеркиндов из всех регионов Беларуси.

В плотном президентском графике всегда есть место для встреч с молодежью. Поделиться своими идеями и рассказать об уже воплощенных проектах ребята смогут уже через несколько минут во Дворце Независимости.

  

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