Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Президента Беларуси

Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Президента нашей страны и продолжают поступать от друзей и партнеров.

Поздравление Александру Лукашенко направил и лидер Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков отметил, что за годы независимости Беларусь достигла значительных результатов во всех сферах государственного строительства.

"Глубоко убежден, что наше конструктивное взаимодействие будет и далее способствовать расширению всего спектра кыргызско-белорусского сотрудничества как в двусторонних, так и многосторонних форматах", - говорится в телеграмме.

Искренние поздравления Главе государства адресовал Президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Он пожелал стране процветания и счастья всему белорусскому народу.

"Вьетнам всегда следит за достижениями белорусского народа. Продолжение экономического роста и развертывание многосторонней внешней политики внесли вклад в повышение позиции Беларуси в мире, развитие и строительство страны".

Сердечные поздравления Александру Лукашенко и всем жителям Беларуси направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Став символом преемственности поколений и сохранения национальной исторической памяти, данное торжество объединяет миллионы граждан Беларуси, вносящих свой вклад в созидание мирной и благополучной жизни Отечества".

Папа Римский Франциск пожелал руководству Беларуси и всему народу страны божественных благословений.

В своей телеграмме удовлетворение достигнутым уровнем отношений с нашей страной, которые развиваются на основе взаимного уважения и общих интересов, выразил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

А Президент Армении Армен Саркисян отметил, что основанное на узах дружбы и сотрудничества взаимодействие позволит обеспечить развитие двустороннего сотрудничества между странами на более высоком уровне.

От имени правительства США поздравления по случаю Дня Независимости белорусскому народу передал и Госсекретарь Майкл Помпео. Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и независимости Беларуси.