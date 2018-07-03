Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Александра Лукашенко

В эти дни теплые слова белорусам от друзей и партнеров поступают из разных уголков планеты. Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Президента нашей страны. Александра Лукашенко поздравил российский лидер Владимир Путин. Он подтвердил настрой на продолжение совместной работы.

"Третье июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - говорится в поздравлении.

Поздравительное послание в адрес Александра Лукашенко направил и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении отметил все возрастающее международное положение и влияние Беларуси, экономическое развитие страны.

"Белорусская мечта о благополучной и счастливой жизни народа, мирном и стабильном государстве претворяется в реальность. Как хороший друг китайская сторона испытывает сердечную радость. Глава КНР придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений, ценит установленные с Беларусью хорошие рабочие отношения и личную крепкую дружбу. Си Цзиньпин готов прилагать усилия на благо двух стран и народов, непрерывно достигать новых результатов в продвижении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества и в совместном строительстве инициативы "Один пояс и один путь".

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что "за прошедшие годы Беларусь заняла достойное место среди стран региона и демонстрирует преданность миру и региональной стабильности, уверенное укрепление национальной экономики. Развитие добрососедских отношений с Республикой Беларусь всегда было среди внешних приоритетов Украины".

Также Главу государства и белорусский народ поздравили президенты стран-партнеров в рамках ЕАЭС, СНГ, а также руководители европейских государств, Африканского континента и Азиатского региона. В числе направивших поздравления - Папа Римский Франциск и королева Великобритании.