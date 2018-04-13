13 Апреля 2018 15:00

Спорт - это не только здоровье нации, но и идеологическая работа, а значит один из приоритетов госполитики. С этих слов Президента началось большое совещание по развитию зимних видов спорта. Масштабный разговор в Национальном олимпийском комитете собрал полсотни человек. Спорту в нашей стране уделяется огромное внимание. Создана необходимая инфраструктура, в каждом регионе имеются ледовые арены, построено несколько трасс, которые используют для лыжных гонок зимой, а летом для лыжероллеров. Даны поручения о строительстве всесезонных объектов для тренировок в Раубичах и Минске. Государство выделяет значительные средства на подготовку национальных команд к основным стартам. За четыре года на финансирование зимних видов пошло 10 с половиной миллионов долларов. Вместе с тем прошедшая Олимпиада в Корее принесла Беларуси лишь 3 медали. Это следствие проблем в спортивной отрасли.

Самыми медальными для белорусов среди зимних видов спорта являются биатлон и фристайл. Наград из Кореи летающие лыжники могли бы привезти больше - тут есть вопросы к объективности судейства. Не меньше их в отношении подходов тренерского штаба. Смогли шагнуть вперед в конькобежном спорте - молодые атлеты трижды попадали в восьмерку сильнейших, но такой результат Президент считает недостаточным. Не видно отечественных фигуристов, хотя у нас более тысячи занимающихся в спортивных школах. Не просматривается результат в лыжных гонках. На этих проблемах сделал акцент Александр Лукашенко. Руководству отрасли и в первую очередь федерациям президент адресовал главный вопрос о спортивном резерве. Задача губернаторов - заниматься вопросами спорта не меньше, чем посевной - создавать условия для ребят на местах. Помимо детско-юношеского спорта, немало говорили о важности тренерской работы.

Разговор о будущем зимних видов получился очень принципиальный - обсуждали болевые точки белорусского спорта. Важно дать максимум возможностей детям и их родителям для занятий физической культурой. Необходимо создать эффективную систему воспитания атлетов. Без этого не будет успехов в спорте. Одну из причин вскрытого негатива в спортивной отрасли видят в том, что профильное министерство ослабило рычаги управления. Целесообразно в каждом виде спорта помимо программ подготовки к очередным Олимпийским играм иметь концепцию развития на 10-15 лет вперед. Это только часть тем, которые обсуждались. Большой репортаж готовят журналисты Агентства теленовостей - смотрите сегодня в "Панораме".