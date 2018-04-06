Масштабный разговор о сфере АПК состоялся во Дворце Независимости

3 Апреля 2018 21:00

Обстоятельно, детально. Вскрывая проблемные стороны, сегодня на высшем уровне решали, как сделать работу сельского хозяйства более эффективной. По сути такой разговор - устоявшаяся практика и продолжение анализа работы всех отраслей экономики. О проблемах и перспективах в АПК говорим действительно много. Но ситуация требует постоянного внимания.

Сфера стратегическая, от нее зависит наша продовольственная безопасность, а значит, и благосостояние народа, и в целом независимость страны, наш суверенитет. В Беларуси началась посевная, а значит на счету каждый день, и каждые руки - ответственные и трудолюбивые. Таких у нас немало, и все они знают на деле - хозяйский подход на родной земле обязательно даст плоды. Ну а по заслугам и вознаграждение. По традиции героев жатвы чествуют на самом высоком уровне. В феврале лучшие получили ордена из рук нашего Президента, а многие уехали из Дворца Независимости на новеньких кроссоверах. Тогда же было сказано: “2018 год станет Годом малой родины”. И каждый из нас задумался: "А что сейчас в доме моих родителей, в деревне, на поле, где помогали в детстве". Сейчас действительно от каждого зависит, каким будет наш каравай. Стоять на месте недопустимо. Отсюда и конкретные поручения - повысить эффективность. А здесь уже дело за трудовой и производственной дисциплиной.

На контроле проверки по всем нарушениям, искоренение коррупции и посредничества, акцент на производство оригинальной продовольственной продукции и новые рынки сбыта. Главное - решать проблемы вместе, на совесть, болея за общее дело. Только так аграрная сфера сможет выйти на качественно новый уровень, а родная земля вознаградит за кропотливые труды. Все подробности сегодняшнего семинара - в репортаже Ольги Макей.

Сельское хозяйство. Для Беларуси это сфера, дающая почти 7 процентов ВВП. И бренды, по которым узнают во всем мире. Продовольствие экспортируем в 70 стран, белорусскую молочку можно встретить на прилавках от Венесуэлы до Сингапура. А мясо пробилось даже на сложный и конкурентный рынок Китая. Но главное в другом: сегодня Беларусь обеспечивает свою продовольственную безопасность.

Да, в отрасли сделано немало, но и проблемы еще есть. Власть это видит. С аграриями Глава государства встречается часто, посещает хозяйства, проводит отдельные совещания, помним и селекторное прошлым летом - нужно было спасать урожай. Нынешняя встреча - повод определиться с задачами, на которых нужно сконцентрироваться АПК в ближайшем будущем.

Такие совещания, где определяют стратегию развития той или иной отрасли, вскрывают и подробно обсуждают проблемы, уже плотно укрепились в календаре госуправленцев. Недавно масштабно говорили о ЖКХ, совершенствовании системы образования, развитии науки, социально-экономической политики. Сегодня во Дворце Независимости 250 аграриев. Конечно, всем им хочется говорить о достижениях, ведь живут этим! Но понимают, работать на земле никогда не бывает просто, поэтому проблем не скрывают.

В современном мире сельхозпроизводство - уже давно не просто отрасль экономики, а часть мировой политики. Продовольственная безопасность - слышать этот термин мы давно привыкли, кормим себя сами. А вот в мире это в дефиците. Продовольствие - сегодня главное оружие санкционных войн, а если шире - 815 миллионов жителей планеты просто голодают. Да и поколение белорусов, заставшее начало сложных 90-ых, помнит, что такое пустые полки магазинов. И как тут аграрный сектор не будет одним из важнейших в развитии страны?

Наша страна достойно выглядит в мировых рейтингах продовольствия. За 2017 год укрепила позиции: Беларусь - третья на планете по экспорту масла, четвертая - по продажам сыра, входит в топ-5 экспортеров сухого обезжиренного молока, а по сухому цельному опередила США. Но эти цифры лишь подтверждают: можем и больше. Стоит задача на экспорте продовольствия заработать семь миллиардов долларов. Пока имеем около пяти. Нарастить объемы можно только производя качественный, конкурентный товар.

Именно производственную тему Глава государства поднимает первой. Ведь технология важна для каждой сферы, будь то растениеводство или животноводство, которые взаимосвязаны. Внесли меньше удобрений - урожай не удался. В итоге недополучили корма, отсюда проблемы с объемами производимого молока и так далее. На урожай полей влияет и то, что росло на этом самом поле в прошлом году. И даже погода. Президент снова напоминает - у каждой области должна быть своя структура посевов.

Кстати, в той же Витебской области, где для теплолюбивых культур климат не самый подходящий, хорошо прижился лен. Культура стратегическая для страны. У Беларуси - почти четверть мировых посевов и место в топ-5 по производству волокна. А рентабельность порой выше, чем у нефти, доходит до 70 процентов. Но растение едва ли не самое капризное, и чтобы быть с качественным сырьем, нужно жестко следовать технологии. Ивана Голуба можно назвать главным льноводом страны, руководит целым научным институтом, который занимается проблемами этой культуры.

Еще летом, посещая опытные поля, Президент ставил ученым задачу: выстроить четкую систему, кто в стране и, главное, где будет заниматься выращиванием этой культуры. Интересуемся, что сделано?

Иван Голуб, директор РУП "Институт льна" НПЦ НАН Беларуси по земледелию: "Мы проехали все льнозаводы Республики Беларусь, мы встретились с коллективами на местах, с директорами, специалистами льнозаводов. Дали на месте рекомендации. На каждое поле отработана технология возделывания, на каждое поле - сколько надо внести чего, сколько микроудобрений, сколько дать туда фосфора и калия. Все рассказано, разжевано. Т.е, если льносеющие хозяйства, льнозаводы выполнят технологию, как говорится, от а до я, то, естественно, там получишь хороший урожай".

Если лен называют золотом полей, то молоко именуют золотом белым. У него с драгоценным металлом есть общее: чем выше проба, тем выше цена. Чтобы производить свой "сорт экстра", еще несколько лет назад в Беларуси активно взялись за строительство новых молочно-товарных комплексов и реконструкцию старых. Современные технологии дают результат: в некоторых хозяйствах в год от коровы получают 10 тонн молока (это вдвое выше среднего по стране). Но есть и обратные примеры, когда на построенных комплексах за прошлый год буренки дали всего полторы тонны. В причинах такой низкой продуктивности еще предстоит разобраться.

Вот один из проблемных примеров. Предприятие "Дрибин-Агро". Молочно-товарный комплекс, который пытаются достроить уже четвертый год, заполнен лишь наполовину. Доильный зал фактически простаивает. Завершить большое строительство не позволяет закредитованность без малого почти на миллион рублей. Плюс - за два года здесь сменилось 4 руководителя. Полный провал в кормозаготовке. Оттого и низкие объемы производства молока.

Сергей Савенок, и.о директора ОАО "ДРИБИН-АГРО": "Здесь сенаж и силос, которые нам не обеспечат то молоко, которое мы хотели бы получить. Во-первых, должно быть с клевера, с люцерны, плюс кукуруза, концентраты – тогда, естественно, и молоко будет".

Есть и примеры, когда хозяйства не с самыми плодородными землями показывают результаты лучше тех, у кого почвы с высокой оценкой. Такой пример СПК “Доропеевичи” в Малоритском районе. Землю оценивают в 23 балла, но от коровы в год здесь получают больше 8 тысяч литров молока, в то время, как в Копыльском районе на почве вдвое лучше, не дотягивают и до 5 тысяч. Дело в хозяйском подходе. В Доропеевичах всего 2 с половиной тысячи гектаров земли. Уникальность в том, что урожай научились получать даже на песке. Василий Юхимук во главе предприятия уже без малого 3 десятилетия. Трудностей не отрицает, но и результат не замалчивает.

Василий Юхимук, председатель СПК "Доропеевичи": "Конечно, меняется ситуация. Если я пришел сюда, мы продавали до 3 тонн молока, то сегодня почти 30 тонн. Более чем в 10 раз увеличилось производство. Откуда все берется? Да, меняется техника, оснащенность хозяйств. И применение удобрений, средств защиты растений каких мы раньше не видели, обеспечивают рост продуктивности полей".

В целом Президент акцентирует: модернизация молочной отрасли дала положительные результаты. По современным технологиям работают 40 % ферм. Но остается немало недостроенных. Завершить эту работу нужно до конца года. Но обитателями таких современных ферм должны быть и высокопродуктивные породистые животные. Александр Лукашенко даже поделился опытом животноводства на своем подворье.

Вот так выглядят те самые коровы голштинской породы. Это молочно-товарный комплекс "Фалько-агро", который на прошлой неделе посещал Президент. За год здесь каждая буренка дает более 10 тонн молока, причем все сорта экстра. Директор делится: секрет - в правильном уходе и питании.

Вадим Кунц, директор филиала "Фалько-агро" ОАО "Агрокомбинат Дзержинский": "Надо создать правильные корма, с высокой перевариваемостью, с высоким содержанием белка, энергии. Исходя из данных, которые мы берем по результатам анализов кормов, составляем рацион. Плюс микро-, макроэлементы, витамины входят в состав комбикормов. Соответственно, все это группируется, и получается хороший корм, который дает результат".

Важно не только произвести, но и выгодно продать. Сегодня в магазине перед покупателем большой выбор продуктов. Так же и на внешних рынках. Чтобы удержать экспортные позиции, важно производить качественный и доступный по цене товар. Но и этого порой мало, фишкой может стать продукт оригинальный и экологичный.

Эффективная экономика - главная задача и пока большая проблема для АПК. Государство ежегодно направляет в эту отрасль огромные средства, но далеко не во всех хозяйствах к финансам хозяйский подход. Два года назад Президент ставил задачу руководителям районов взять проблемные предприятия на контроль и вывести их на эффективную работу. Все ли сделано?

Работа аграриев невозможна без вклада ученых. Задача последних - поиск механизмов повышения эффективности сельского хозяйства. Это обсуждали и на ІІ съезде ученых Беларуси. Сегодня Президент снова возвращается к этому вопросу: соблюдение рекомендаций ученых - основа работы фермеров.

Важно и кто будет исполнять рекомендации ученых. Речь о подготовке квалифицированных кадров. Президент в очередной раз заостряет внимание на проблеме: практика должна начинаться как можно раньше, а учить работе на селе нужно тех, кто знаком с этим укладом жизни.

Как раз о создании условий для начинающих аграриев рассказывает опытный руководитель успешного предприятия "Снов". Николай Радоман будущие кадры присматривает во время практики. Сейчас в штате 280 профессионалов с высшим образованием. Говорит: к молодым специалистам нужно относиться, как штучному товару.



Деревня будущего. Масштабный и нужный глубинке проект. Главная задача - сделать жизнь сельчан не хуже городской: хорошие дороги, скоростной интернет, качественная вода да и просто приведенные в порядок уютные, современные деревни и агрогородки с качественной медициной, образованием, возможностью заниматься спортом и, конечно, работать и достойно зарабатывать.

И это не какое-то далекое будущее. В Брестской области уже приступили к реализации такого проекта. В руках архитекторов концепция. Схожий проект реализован в Оршанском районе. Там экспериментальной площадкой стал Копысь. В агрогородке Остромечево сейчас живет около 2 тысяч человек. Большинство местных жителей заняты как раз в аграрном секторе - в деревне работает хозяйство. Разводят племенной молочный скот, есть свои пахотные земли, успешно работает и меховое производство - в Остромечево даже шьют норковые шубы.

Николай Коршенков, зампредседателя Брестского райисполкома: "Уже определяем проектную организацию для разработки генплана развития деревни Остромечево на период до 2030 года. Кроме того, определяемся с возможностью строительства кварталов жилой застройки. Населенный пункт сегодня остро нуждается в объектах социального притяжения. Это спортивные объекты, где можно было бы молодежи провести свой досуг".

Но вместе с повышением комфорта жизни на селе предстоит решать и немало проблем. Сегодня во Дворце Независимости серьезный мужской разговор, ведь не развиваться, плодить бесхозяйственность сродни преступлению. Президент спрашивает за выполнение поручений: возведение ферм, траншей для хранения кормов и других. Недостроенного пока немало. А ведь такие проекты приносят результат. Вспомнить те же поручения по хранению картофеля: строительство по всей стране современных хранилищ спасло урожай. Сегодня это одна из самых рентабельных культур.

Первым делом на совещании Президент дает слово контролирующим и силовым структурам. Руководитель Комитета госконтроля заостряет внимание на кормах, которые во многих хозяйствах к марту уже иссякли. Президент поручил в этом вопросе серьезно разобраться. Генпрокурор вскрывает факты неготовности техники. А ведь посевная уже стартует.

В сторожке никого, в будке тоже. На мехдвор ОАО "Мирополье" в агрогородке Кищина Слобода наша съемочная группа попала беспрепятственно. Если бы не камера на плече у оператора и не микрофон в руках корреспондента, ими едва ли кто-то заинтересовался.

На этот факт Президент реагирует жестко: все мехдворы должны быть обеспечены охраной и ограждены, как того требуют правила. Но на этом выявленные нарушения не заканчиваются: где-то не хватает топлива, несвоевременно выплачивают зарплаты. Есть нарушения в проведении закупок и экспорте продукции.

Внимание к аграрному сектору самое пристальное, ведь он в прямом смысле кормит страну плюс приносит немалую прибыль в казну. Поэтому и те, кто изо дня в день трудятся на ниве сельского хозяйства, должны получать заработную плату вовремя.

Жесткий спрос Президента с вертикали понятен. В село вкладывают немало средств и сил, в конце концов, потому ждут отдачи. Все недочеты вкупе – от техники до дисциплины - влияют на общий результат. Причем, единый подход и к работе частника, и к работе госструктуры. На это Президент нацеливает руководителей райисполкомов.

Позиция Главы государства по посредникам всем известна. В любой сфере - будь то АПК, промышленность или медицина - приветствуются контакты напрямую. Ведь понятно, что дополнительные звенья в цепочке "продавец-покупатель" в итоге отражаются на стоимости товара.

Важный месседж руководителям в очередной раз звучит сегодня от Президента – коррупция недопустима. Стало понятно, что в распоряжении Главы государства уже есть вопиющие факты, которые заставляют задуматься.

Это был принципиальный разговор о будущем сельского хозяйства. Что сдерживает развитие? Глава профильного министерства констатирует – это и недоработки в земледелии, и эффективность животноводства – можно выше! Хромает и исполнительская дисциплина.

Рупор регионов на этом совещании - Владимир Кравцов. Губернатор Гродненской области, которая сильна в АПК (плюсуют и по мясу, и по молоку), рассказывает о финансовом оздоровлении хозяйств, об опыте ремонта и переброске техники. Получается дешевле новой, а некоторым хозяйствам очень кстати. О кадровой проблеме – вопрос закрепления молодых специалистов стоит ребром. О том, что будущее АПК связано с развитием сельских территорий, а значит неплохо было бы развивать строительство не только дорог, но и программы по питьевой воде, например. Как бы намекая – на все это нужны деньги.

Без помощи село не останется, но огульной поддержки аграриям ждать не стоит. Говорили о том, что чувствуется дефицит стоящих и нужных проектов.

Вообще высказались разные спикеры: от руководителей ведомств до глав крупных и небольших хозяйств. Например, Александр Коновалов на встрече представлял фермеров Могилевского региона. Таких хозяйств в области 4 сотни. Они делают свой, может, не такой большой, но важный вклад в АПК региона. Для Коноваловых работа на земле – семейное дело. Хозяйство организовывал еще отец Александра. Потихоньку работают, не без трудностей. Хватает вопросов, например, по закупке техники в лизинг. Но стараются, чтобы люди, которые живут рядом, чувствовали больше не проблемы, а заботу.

Уже сегодня понятно: нынешний год станет особенным для АПК. Еще и потому что 2018-й объявлен Годом малой родины. Повод для каждого и не только для аграриев подумать, как сделать свою родную землю лучше, развить и вложить труд. Тогда и отдача не заставит себя ждать.

Разговор о сельском хозяйстве длился почти 5 часов. Детально разобрали все проблемы в этой важной для страны отрасли. Выходя из Дворца Независимости, у каждого участника встречи (а они, несомненно, профессионалы в своем деле) было понимание, что нужно делать в первую очередь.

Будущий урожай – общее дело, в котором не бывает мелочей. И формула известна: качественно посеять, по-хозяйски вырастить, в сроки убрать, выгодно продать плюс вложить заработанное с умом. Тогда и деревня станет опорой будущего. А пока важно не пенять, а грамотно использовать погоду.

Пока аграрии вели жаркие дебаты, потеплело и за окном Дворца Независимости. В Минске уже плюс 8. Уже в ближайшие дни обещают, что температура по стране добавит еще на 10 градусов. По сути для аграриев это отмашка к старту масштабной посевной. А уж каким будет каравай-2018, зависит от вклада каждого, кто работает на земле.