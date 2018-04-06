Масштабное совещание по АПК прошло во Дворце Независимости

3 Апреля 2018 19:00

От социальных стандартов на селе до эффективности производства и экологически чистой продукции. Сегодня во Дворце Независимости состоялся масштабный республиканский семинар - совещание по развитию села и повышению эффективности аграрной отрасли страны.

Говорили не только об успехах, но и ключевых проблемах. В частности, Президент Александр Лукашенко потребовал незамедлительно провести проверки по всем выявленным нарушениям в агропромышленном комплексе, посоветовал изменить стиль работы в аграрной отрасли, а также искоренить посредничество по закупкам внутри страны. Глава государства подчеркнул: сельхозпроизводство - это бизнес, а не социальный проект. И поставил задачу освоить производство оригинальной продовольственной продукции и новые рынки сбыта.

Речь зашла также о развитии села. Перед правительством поставлена задача выработать действенный механизм для реализации концепции "Деревня будущего", в рамках которого на селе должны быть полностью внедрены новые социальные стандарты. Только при решении всех проблем, подчеркнул Глава государства, аграрная отрасль сможет выйти на качественно новый уровень.

Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность. Это важнейший фактор независимости государства. Отрасль зарабатывает на экспорте. Так, валютная выручка от продажи белорусских продуктов питания за прошлый год составила около 5 миллиардов долларов. Но аграрии ставят планку в семь с половиной.

Обстоятельный разговор по развитию АПК - это логическое продолжение практики системного анализа работы всех отраслей экономики. Главная цель - повышение эффективности. Все детали в эфире "Панорамы".