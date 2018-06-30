Лучших из лучших сегодня в Минске собрал Республиканский бал выпускников

Это масштабное и знаменательное событие в их жизни. На торжественную церемонию пригласили отличников учебы, победителей международных олимпиад и конкурсов, лауреатов специальных фондов. Всего более 220 человек. Это уже дипломированные журналисты, экологи, программисты, филологи, историки. Но всех их объединяет целеустремленность. И как подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед выпускниками высших учебных заведений, "человек, живущий без цели, ничего не достигнет - ни успехов в карьере, ни материального положения". Пришло время решений и действий. Осознанных, самостоятельных, ответственных. Глава государства также поблагодарил за труд преподавателей, которые стали соавторами успеха своих студентов.

О большом событии в жизни выпускников и о будущих целях новых специалистов - репортаж Илоны Красутской. Вечером проспект Победителей заполонили кортежи авто представительского класса. На первый взгляд могло показаться, наверное, сегодня какой-то саммит, все-таки рядом Дворец Независимости. Но все эти почести как ВИП-гостям отнюдь не политикам, а лучшим выпускникам страны. Они участники республиканского бала.

Десятки лимузинов направлялись к выставочному комплексу, который в простонародье именуют "ромашкой". Отпраздновать такой "цветущий" этап в жизни пригласили почти 300 человек. Это лучшие дипломированные специалисты и, конечно, те, кто на протяжении многих лет помогал им обрести этот статус - преподаватели. Перед съемочной группой нашего канала предстала непростая задача. Ведь рассказать про всех не хватит эфирного времени. И все-таки сначала несколько историй.

В том, что учиться никогда не поздно, уверена Карина Телющенко. Выпускница Брестского технического университета без преувеличения - гордость вуза. Чтобы продолжить династию, Карина совместила сразу две специальности: папы-инженера и мамы-экономиста. Параллельно практиковалась в одной из крупных строительных компаний Бреста. Еще полгода назад стипендиатка президентского фонда была на главном новогоднем балу. Сейчас очередное приглашение. Отбор был серьезным. От вуза прошли всего 4 дипломированных специалиста.

По классике жанра Марина Брель в детстве мечтала стать врачом. Потом психологом и только в 11-м классе окончательно поняла, что хочет получить серьезную финансовую профессию. Теперь она дипломированный инженер-экономист. Причем в дипломе стоит запись "с отличием".

С первого курса активная общественная жизнь. Конкурсы, финансовые олимпиады, а потом поездки на конференции. Сегодня у девушки уже 14 научных публикаций. За успехи Марину наградили главной премией региона. В конечном счете все успехи подытожил конкурсный отбор студентов для участия в главном в стране бале выпускников - президентском.

Еще вчера они получали свои красные дипломы, а сегодня - на красной дорожке главного выпускного бала страны. Позади 5-6 лет без права на ошибку, чтобы по итогам в аттестате было только "отлично".

Личности разносторонние. Занимаются научной деятельностью. И в то же время пишут музыку, стихи, играют на фортепиано и знают несколько языков. Словом, люди больших целей.

5 лет они шли каждый к своей цели. Кто-то усердно трудился, чтобы стать инженером, кто-то осуществил мечту - теперь будущий медик или преподаватель. И, может быть, его ученики лет через пять точно также будут присутствовать на этом знаковом мероприятии. Ведь по традиции ежегодно ребят напутствует Глава государства.

Этот разговор с Президентом о правильном выборе, ответственности, решениях взрослой жизни, обязывающих просчитывать все возможные последствия. А достижения амбициозных целей и карьерного взлета этих молодых людей Глава государства, безусловно, ждет на родной земле.

А после Александр Лукашенко вручил благодарности лучшим выпускникам. В числе награжденных и представители профессорско-преподавательского состава. Это те люди, благодаря усилиям которых отечественная школа развивается и выпускает по-настоящему высококлассных специалистов.

В свою очередь уже молодые специалисты подарили Главе государства цветы от имени всех участников бала. И пообещали непременно оправдать надежды.

Выпускной вечер - это еще и традиционно парад нарядов. Этот вечер они ждали и долго к нему готовились. Но, конечно, главное - это незабываемые эмоции. Именно их выпускники запомнят на всю жизнь. Ведь выпускной бал - праздник свободы. Никто больше не скажет, что нужно зубрить химические формулы. Уже в прошлом волнение, зачетки, конспекты, выпускные экзамены. Но истинный смысл слова "ответственность" вчерашним студентам еще предстоит до конца осознать, когда сделают свои первые шаги в новой профессиональной жизни.