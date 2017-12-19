Комитет госбезопасности Беларуси состоялся как эффективная и самодостаточная спецслужба суверенной страны

16 Декабря 2017 09:01

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании в честь 100-летия органов госбезопасности

КГБ решает сложнейшие задачи по защите политических и экономических интересов Беларуси, оказывает активное противодействие посягательствам на конституционный строй. По словам Главы государства, многие современные угрозы могут быть преодолены только сообща. Комитет госбезопасности развивает практическое взаимодействие со службами десятков стран. Причем география и интенсивность контактов расширяются. Это свидетельствует о признании мировым сообществом важной роли Беларуси в обеспечении региональной, а по отдельным направлениям и глобальной безопасности. Александр Лукашенко сделал акцент на исторических ценностях, профессионализме, слаженности работы государства и спецслужб.

КГБ в Беларуси считается самой элитной спецструктурой. Сегодня перед спецслужбами стоят новые задачи. Борьба с терроризмом, коррупцией, пресечение незаконной торговли оружием. Александр Лукашенко подчеркнул, что важная задача органов госбезопасности касается и экономического сектора. Все научные секреты, новейшие технологические разработки, стратегические объекты (такие как атомная станция, химические предприятия страны) , должны стать предметом пристального внимания органов КГБ.