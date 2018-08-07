Ход уборочной, развитие аграрной отрасли и будущее регионов. Большой разговор во Дворце Независимости

Ход уборочной, развитие аграрной отрасли и будущее регионов. С этих тем сегодня начался большой разговор во Дворце Независимости.

Главный акцент... С учетом погоды нужно оперативно и без потерь убрать урожай. Недобор зерновых - компенсировать кукурузой, корма для животноводства сохранить при соблюдении всех технологий. Такой же подход и к подготовке почвы к озимым. Также Президент проанонсировал и ближайшие рабочие поездки в регионы. Это Гомель и Орша. Основное внимание уделят выполнению поручений по развитию этих территорий, повышению социально-экономических показателей.

Также во Дворце Независимости сегодня говорили о повышении эффективности свободных экономических зон. Это тема уже не единожды рассматривалась на высшем уровне, в том числе с учетом изменений таможенного законодательства в рамках ЕАЭС. Был подписан указ с дополнительными преференциями - освобождением от земельного налога, аренды, снижение минимального объема инвестиций для получения статуса резидента - до полумиллиона евро. Сегодня в Беларуси работают шесть СЭЗ. В них зарегистрированы более 400 резидентов, создано свыше 120 тысяч рабочих мест. В целом свободные экономические зоны формируют до 4 % ВВП. С учетом этого, сегодня правительство предлагает Президенту дополнительные механизмы развития.

Новый проект указа от правительства - это не дополнительные льготы для резидентов, а расширение территорий, свободных экономических зон за счет перспективных земельных участков. Также речь идет и про оптимизацию СЭЗ "Гомель-Ратон".