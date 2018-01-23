Кент Харстед: У Беларуси хорошие возможности для продвижения многих инициатив

23 Января 2018 19:02

Беларусь готова выстраивать самые хорошие отношения с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. В диалоге с Организацией нет закрытых тем.

Такую позицию Президент Александр Лукашенко озвучил на встрече со спецпредставителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом. Единственное условие сотрудничества, о котором напомнил белорусский лидер, учет суверенного статуса Минска во всех вопросах и отказ от менторства и поучения. Учиться же лучшим практикам страна готова. Также Президент напомнил о возобновлении Хельсинкского процесса как реальной возможности снять напряженность в Европе и мире. Напомним, эту инициативу Александр Лукашенко озвучил на летней сессии Ассамблеи в Минске. Ее позитивно встретило большинство парламентариев.

Кент Харстед, спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе: "Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу. Благодарю вас за успешное проведение в Минске летней сессии ПА ОБСЕ в июле прошлого года. Это было великолепное мероприятие с очень хорошим результатом для всех нас. Я сам был активно вовлечен в этот процесс и особенно рад видеть тот факт, что Беларусь сдержала свое слово до буквы по каждому из вопросов. Первоначально были те, кто сомневался, но потом жизнь показала, что это было правильное решение провести мероприятие здесь, в Минске".

Во время сегодняшней встречи во Дворце Независимости обсуждался широкий круг вопросов, касающихся избирательных процессов, совершенствования законодательства. Говорили и о взаимодействии по линии ОБСЕ, в том числе вовлеченности Беларуси в рамках минских переговоров и минских соглашений. По мнению Кента Харстеда, у Беларуси хорошие возможности для продвижения многих инициатив.

Кент Харстед, спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе: "Я думаю, что Беларусь имеет хорошие возможности для продвижения различных инициатив. Что касается "Хельсинки-2", то здесь не без трудностей, потому что есть много соображений, касающихся начала такого процесса. Полагаю, во многих столицах других государств на данном этапе размышляют над этой инициативой. "Хельсинки-2" официально еще не обсуждалась в формате ПА ОБСЕ, в частности в Бюро или Постоянном комитете. Но я определенно проинформирую ассамблею по этому вопросу".