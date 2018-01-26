П. Каллаур: Ситуация на валютном рынке остается стабильной

25 Января 2018 21:14

Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Об этом сегодня сообщил Президенту во время рабочей встречи глава Нацбанка Павел Каллаур.

Благодаря денежно-кредитной политике последних лет удалось выйти на равновесный курс национальной валюты, который удовлетворяет экспортеров и сдерживает инфляцию. Также предметом обсуждения стало создание специализированной организации по оказанию кассово-инкассаторских услуг. Инициатива направлена на оптимизацию наличного денежного обращения и расширение сферы безналичных платежей. Глава государства обратил внимание, что создание новой структуры не должно привести к росту затрат в банковской сфере.

Для белорусского регулятора цель такого шага – рациональное использование имущества и освобождение Национального банка от несвойственных функций в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей. Будут снижены затраты на содержание материально-технических ресурсов, персонала, сокращено количество спецавтотранспорта и оружия в обороте страны.

Доли в уставном фонде создаваемого общества распределяются в соответствии с денежными и неденежными вкладами каждого банка. За Нацбанком 44 %, почти половину - 49 % - внесет Беларусбанк, Белагропромбанк – 7 %. Всего уставный фонд составит порядка 120 миллионов рублей.

Павел Каллаур, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"Работа будет проводиться постепенно в течение года. И задача состоит, чтобы эта компания полноценно функционировала на рынке к концу текущего года. Возможная рыночная доля этой компании с учетом того удельного веса, который сейчас занимают Беларусбанк и Белагропромбанк, составит две трети рынка наличного денежного оборота".

Распределение функций центробанков – передовая мировая практика. Постепенный уход Нацбанка от жесткой централизации, кроме очевидной экономии, будет способствовать регулированию потоков наличных денег, увеличению скорости и повышению качества обработки банкнот, а также высокой экономической эффективности. Кроме того, Павел Каллаур поделился с журналистами планами Нацбанка по наращиванию золотовалютных резервов и подтвердил информацию, что регулятор видит возможность для снижения ставки рефинансирования до 9,5- 10,5 % в годовом выражении.