Как снизить долговую нагрузку на экономику, обсуждают на совещании с Главой государства

19 Декабря 2017 12:01

Проблемы предприятий и банков не должны перекладываться на бюджет. Как снизить долговую нагрузку на экономику, обсуждают сегодня на совещании с Главой государства.

Правительство и Нацбанк подготовили свои предложения. Среди вариантов - вовлечение банков в процесс управления, то есть обмен долгов на акции предприятия. Также рассматривается возможность продажи или прощения долга. Есть в проекте указа и пункт по реструктуризации платежей в бюджет. В целом уровень закредитованности сейчас не позволяет эффективно развиваться ряду организаций. Причина - в просчетах бизнес-планирования, из-за которых и понадобились бюджетные займы, отсрочки и рассрочки. Так, за 2015-16 годы было принято около 10 решений на общую сумму свыше 1,8 миллиарда долларов.

По оценкам правительства, предлагаемые меры снизят объемы финансовой задолженности предприятий и укрепят позиции кредитополучателей. А также помогут вовлечь банковскую систему в работу с проблемными организациями.