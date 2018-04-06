Кадровый день во Дворце Независимости

5 Апреля 2018 21:00

Глава государства сегодня назначил 3 человек на ключевые посты в главном политическом штабе страны, в правительстве и медиапространстве. Закрыта, пожалуй, самая горячая вакансия министра лесного хозяйства. Теперь эту должность занимает Виталий Дрожжа, которому придется не только решать текущие вопросы отрасли, но и серьезно работать над имиджем. Напомним, в конце зимы были задержаны сразу 12 должностных лиц из системы министерства. А министр отправлен в отставку с формулировкой "за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями". Также сегодня заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Жевняк. А Белорусское телеграфное агентство возглавила Ирина Акулович, экс-руководитель телерадиокомпании "Могилев". Подробности в материале наших корреспондентов.

Так выглядит почти половина территории нашей страны. То, что лес - главное природное богатство Беларуси, знает каждый школьник. Поэтому и пользоваться им надо с умом, по-хозяйски. В целом запасы древесины оцениваются в полтора миллиарда кубических метров. При этом вырубают лес меньше, чем высаживают: так выдерживается экологический баланс. Что не всегда можно сказать об экономическом. Обширная отрасль народного хозяйства то вспыхивает скандалами в переработке, то уходит в коррупционные коридоры. В общем, необходимость крепкой руки власти в этой сфере назрела уже давно.

Наверное, поэтому из тройки новых руководителей самое пристальное внимание и интерес к министру лесного хозяйства. Его предшественника еще в середине февраля отстранили от должности за коррупцию в предприятиях отрасли. В итоге важнейший орган государственного управления работал без своего министра почти два месяца. Напутствие Президента прямо и по существу: бережно относиться к природному богатству страны.

Чтобы не перевернуть тот самый экобаланс, продолжить лесовосстановление, высаживая больше саженцев на пустующих территориях. Но ключевая задача - навести порядок в сфере лесного хозяйства и искоренить мошеннические схемы продажи древесины. Усиление контроля за руководителями министерского уровня - принципиальная позиция государства.

Новый обладатель министерского портфеля – профильный специалист и один из самых молодых руководителей такого уровня в нашей стране. К 40 годам Виталий Дрожжа прошел путь от лесничего в Логойском лесхозе до директора национального парка "Браславские озера". В общем, практик. И внутренняя кухня новой высокой должности ему знакома мала. Да, втянуться будет сложно, но с другой стороны это и преимущество: без связей и обязательств остается только работать на совесть.

Задач действительно много. Развитие деревообработки - общая вывеска, под которой сотни предприятий, их надо обеспечить сырьем. При этом не обделить частника и местное население. Также важно восстановить имидж отрасли, который пострадал действительно по делу. Точнее, больше чем по десятку дел уголовных. Отсюда и новые условия труда.

Нюансы протокола: своего нового заместителя представила Президенту Наталья Кочанова. Владимир Жевняк – замглавы Администрации Президента. До этого больше 15 лет проработал в Национальном центре информации и правовых исследований. Его тематический коридор - вопросы конституционного и международного права. Вдобавок – сильный специалист в юридических аспектах национальной безопасности. Далеко не уходя от идеологии закона, теперь в его сфере ответственности идеология государственного масштаба, а также СМИ и общественные организации. Ориентир от Главы государства: идти в ногу со временем.

Причем действовать в команде. Поле СМИ, идеологии и общественных организаций объединяет огромное количество руководителей со своим собственным мнением. Здесь главное - уметь отстоять свою позицию.

Новый руководитель топ-уровня и в медиапространстве страны. Белорусское телеграфное агентство возглавила Ирина Акулович. Для нее работа в информационном русле, конечно, не в новинку.

Не один год руководила Могилевской телерадиокомпанией, "Человек года" Могилевщины, от своего региона была избрана в Совет Республики. Кстати, немалую часть своей трудовой карьеры связала и с работой в Агентстве теленовостей. Знакома нашим зрителям как журналист, освещавший события из области. И вот сегодня снова в фокусе телекамер. На этот раз зона ответственности республиканского масштаба. БелТА – крупнейшее государственное информационное агентство Беларуси. А еще старейшее, в этом году отметит столетний юбилей. Но пока настроение, конечно, не праздничное, а рабочее. Задача - поднять агентство на следующую ступень развития.

Впереди и самые обычные для новых кадров такого уровня задачи: выстроить отношения с трудовыми коллективами, на практике столкнуться со специфическими проблемами. Но главное - на такой высоте не потерять лицо. Честность и порядочность - главные черты современных руководителей. Посыл Главы государства, конечно, относится не только к сегодняшним гостям рабочего кабинета.