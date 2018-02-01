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Кадровые решения Президента
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1 Февраля 2018 21:19

Кадровые решения Президента

Сегодня распоряжением Президента уполномоченным представителем Главы государства в Витебской области назначен председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, в Гомельской области - руководитель аппарата Совета Министров Александр Турчин.

  

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