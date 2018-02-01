Государственную инвестпрограмму на 2018 год утвердил Президент Беларуси

2 Февраля 2018 07:14

В нее включен 101 объект. На возведение и завершение строительства направят почти 340 миллионов рублей. Предполагается, что введут в эксплуатацию 36 объектов.

В частности, будет начато финансирование строительства детсада, средней школы, а также дома детского творчества и многофункционального спорткомплекса в Островце.

Кроме того, в программе мост через реку Припять в Житковичском районе. Сейчас готовится проект его восстановления.