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Государственную инвестпрограмму на 2018 год утвердил Президент Беларуси
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2 Февраля 2018 07:14

Государственную инвестпрограмму на 2018 год утвердил Президент Беларуси

В нее включен 101 объект. На возведение и завершение строительства направят почти 340 миллионов рублей. Предполагается, что введут в эксплуатацию 36 объектов.

В частности, будет начато финансирование строительства детсада, средней школы, а также дома детского творчества и многофункционального спорткомплекса в Островце.

Кроме того, в программе мост через реку Припять в Житковичском районе. Сейчас готовится проект его восстановления.

  

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