Президент провел ряд кадровых назначений. Главные ориентиры для новых руководителей - принципиальность, честность и искренность. Характеристики, достойные любого человека. Но в верхних эшелонах власти эти качества видны особо отчетливо, ведь большой начальник всегда в коллективе - как на ладони.

Поэтому и к подбору руководителей такого уровня у Главы государства особый подход. Известно, что Александр Лукашенко очень тщательно изучает биографии каждого претендента и всегда рассматривает несколько кандидатур на каждую должность. Тем более - сейчас, когда новые назначения воспринимаются чуть острее, чем обычно. Болезненную тему коррупции сегодня тоже затронул Президент. Весь комплекс кадровой политики в вопросах и ответах - в сюжете Ольги Макей.



Дюжина новых управленцев из самых разных сфер: это руководители на местах, дипломаты, главы предприятий и новые лица в министерском корпусе. Все они профессионалы с большим опытом. Для кого-то эти назначения станут шагом вверх по карьерной лестнице, а кому-то придется сменить прописку. Но для всех новая должность - это не просто серьезная запись в трудовой книжке, в первую очередь - серьезная ответственность.

Смена прописки - это как раз про глав районов. С переездом столкнется Анатолий Щупленков. Экс-председатель Круглянского района с сегодняшнего дня будет руководить соседним, Белыничским. А Круглянский возглавит Иван Барташевич, который там же был первым зампредом и курировал вопросы АПК. На теме сельского хозяйства Александр Лукашенко останавливается отдельно, ведь сейчас для руководителей районов урожай - первоочередная задача.



И напоминает о разговоре, который начали пару дней назад в хозяйстве Купаловское: настало время новых решений в АПК.

Президент приводит городок Круглое в пример: там удачно решили проблему заброшенных построек, навели порядок на земле. А вот в Белыничах обещает побывать в ближайшее время. Как скажет Александр Лукашенко, район - на "бойком месте", гости из соседней России там бывают часто, да и земли - с хорошими сельхозугодиями. Новый руководитель уже в беседе с журналистами объясняет: районы похожи, в обоих ставка на АПК, поэтому задачи ясны.

Сегодня назначен и руководитель высшей аттестационной комиссии. Для Александра Гучка - это повышение (до этого был зампредом ВАК). Это особое подразделение подчинено Президенту и создавалось для того, чтобы избежать преступных махинаций в образовании, как это бывает у наших соседей. ВАК - это своеобразное сито, пройдя через которое, точно можно сказать: это ученый со знаком качества, честно получивший свое звание или диплом. Вообще, честность сегодня - важнейший критерий для управленца. Глава государства вновь напоминает всем руководителям в стране: любые противоправные действия будут жестко пресекаться.

Новый руководитель аттестационной комиссии не понаслышке знает, что такое защитить диссертацию. Сам доктор наук. За плечами 2 высших образования - техническое и юридическое, а еще увлечение криминалистикой - возглавлял кафедру в БГУ. В этой сфере даже имеет 12 патентов на изобретения и модели.

Кадровое усиление и у промгигантов. Одно из крупнейших в Европе предприятий по выпуску автомобильных шин "Белшину" возглавит экс-помощник Президента Владимир Карпяк. Новые лица и в дипкорпусе: зампред торгово-промышленной палаты Вячеслав Бриль отныне посол в Нигерии, по совместительству в Гане и Камеруне. Алексей Швед возглавит консульство Беларуси в Стамбуле.

Кадровые решения коснулись и министерского корпуса. Парламентарий Ирина Старовойтова отныне замминистра образования. Геннадия Трубило, который занимал должность замминистра ЖКХ, повысили до первого заместителя. А его место теперь у Виталия Смирнова. До этого он возглавлял Минское городское жилищное хозяйство и с отраслью хорошо знаком.

Экс-глава Центрального района Минска Игорь Бузовский с сегодняшнего дня занимает должность заместителя министра информации. Опытный управленец много лет работал на руководящих должностях в молодежных организациях и объединениях, был первым секретарем БРСМ, позже - заместителем главы Администрации Президента Беларуси.

Впрочем, в Минске и столичном регионе сегодня два новых управленца. Зампредом Минского облисполкома стал Николай Рогащук, до этого возглавлял комитет экономики Мингорисполкома. Теперь предстоит решать не только экономические, но и социальные вопросы уже в регионе.

Самый молодой из сегодняшнего списка кандидатур - Дмитрий Петруша. Он возглавит Центральный район Минска. Ему 34, но за плечами 2 высших образования и руководящие должности на предприятиях, входящих в Минэнерго. Сделать Минск цветущим городом - а именно этого требует Президент - задача глав 9-ти районов столицы. И здесь, в том числе, ставка на молодежь - активную и инициативную. Конечно, для "начальника" важна экономика - области, района, предприятия. Но Президент в очередной раз напоминает: главным для любого руководителя должен быть человек и справедливое отношение к тем, кто рядом. Именно этому Александр Лукашенко, пройдя все управленческие ступени, старается научить новое поколение руководителей. Чтобы получить высокую должность, сегодня мало быть просто профессионалом, важна честность, искренность и принципиальность.