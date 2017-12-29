28 Декабря 2017 21:01

Буквально несколько дней остается до Нового года - на пороге 2018 и новая страница для каждого из нас. И если взрослые в суете последних дней уходящего года, как правило, оглядываются на пройденный путь, подводя итоги, то для самых маленьких -- это время наполнено ожиданием исполнения самых заветных желаний и предвкушением чудес. Для наших детей эти дни превращаются в настоящий праздничный марафон, который охватывает всю страну. Сегодня Главная елка во Дворце Республики собрала детей со всей Беларуси, став одним из самых долгожданных событий в году и одновременно кульминацией благотворительной акции "Наши дети". На празднике маленьких белорусов лично поздравил и Президент. Быть смелее, активнее, гордиться своей Родиной и приумножать достижения! Вот напутствие малышам, в чьих руках, по сути, будущее нашей страны. Главным подарком для гостей праздника стало и красочное представление "Похитители времени, или как спасти Новый Год". Сказка, в которой добро побеждает зло. Новогодние желания маленьких белорусов услышала Наталья Бреус.

Окончить школу с золотой медалью, поступить в университет. Так не по-детски серьезно настроен ученик Новополоцкой средней школы № 7. Матвей Попов мечтает стать химиком. Он не просто отличник, но и настоящий эрудит.

Победил в финале интеллектуального шоу "Я знаю" на "Беларусь 1". В том числе и поэтому оказался среди приглашенных на Главную елку страны.

А вот Ангелина Пирог – творческая натура. С 4 лет хотела научиться играть на фортепиано. Детская мечта сбылась - сейчас школьница виртуозно исполняет произведения великих Шопена, Грига, Чайковского. Юная пианистка неоднократно покоряла жюри различных конкурсов и в стране, и за рубежом. Поездка в Минск для нее – отличный новогодний подарок.

Сегодня эти таланты из Новополоцка были во Дворце Республики. Как и еще более 2 тысяч детей из каждого уголка Беларуси.

Это те, кто старается учиться на сплошные 10, завоевывает призы олимпиад, творческих и спортивных конкурсов. Здесь и ребята, которые нуждаются в дополнительном внимании, ведь встречают Новый год без родителей. Это воспитанники детских домов и интернатов. Пригласительные на увлекательное новогоднее шоу получили те, кто растет в многодетных семьях. Дети разные, но для всех один большой праздник, пронизанный по-настоящему рождественской атмосферой.

2017 стал годом маленьких побед для многих ребят. И для Саши Синяк тоже. Школьница из Слонима завоевала титул чемпионки мира по шашкам среди молодежи. Еще по-детски верит в Деда Мороза, но уже как взрослая рассуждает, что нужно, чтобы побеждать.

Даже самые серьезные дети верят в то, что под Новый год чудеса случаются. И то, что под елкой подарки оставляет новогодний волшебник. Так что, в письмах Деду Морозу были самые разные просьбы.

"Президентская" – так негласно называют главную елку страны. Из года в год участие в событии принимает Глава государства. Как раз в эти дни по всей стране идет большой благотворительный марафон. Акция "Наши дети" стартовала более 2 десятилетий назад. Идея прижилась и стала доброй новогодней традицией. Своим примером Президент показывает чиновникам, бизнесменам да и всем, как важно в эти дни дарить радость и хорошее настроение самым маленьким белорусам. Обращаясь к юным гостям праздника, Александр Лукашенко признался, что, собираясь на встречу, вспоминал свое детство. Время тогда было непростое – недетские заботы и тяжелый труд. Но и тогда, и сейчас в цене – внимание и забота.

Новый год – один из самых любимых праздников ребят. Это время сюрпризов и подарков! А у школьников, к тому же, начались и долгожданные каникулы. Но Александр Лукашенко и как Президент, и как родитель все-таки говорит про учебу. И по-отечески напоминает, что без знаний сегодня в мире никак.

За свой интерес к научным разработкам Никита Шевцов уже получил диплом республиканского конкурса "Про науку". За необычный шахматный набор – фигурки можно привести в движение. Вот такое чудо инженерной мысли! Восьмиклассник из Речицы делится, что еще только хочет научиться играть на гитаре, но свое будущее расписал, как по нотам – однозначно будет инженером!

К главной новогодней елке страны дети готовились. Их всех объединяют не только яркие костюмы, но и предвкушение праздника! В эти дни принято говорить об исполнении всех желаний. А мечты у ребят самые разные.

В зале девчонки и мальчишки разных возрастов. Но это те, кого принято называть "поколение Z". То, что для их родителей было новыми технологиями, они впитывают с молоком матери. Без цифрового прогресса уже сложно представить нашу жизнь. Виртуальный мир и гаджеты затягивают. Не забывать о реальной жизни, о живом общении, об играх во дворе и спорте просит Президент.

Несмотря на плотный график, вместе с ребятами Президент остается, чтобы посмотреть представление. Каждый год оно особенное. В этот раз на сцене разворачивается действие музыкальной сказки "Похитители времени, или Как спасти Новый год". В шоу задействованы и маленькие актеры. Приключенческий мюзикл захватывает ребят на пару часов. Но в финале добро обязательно побеждает зло!

Каждый гость получил от Главы государства сладкие подарки. Без презента не отпустили и самого Александра Лукашенко. Президенту вручили необычное панно и фантастическую елку! Настоящий арт-объект 21 века. Это хендмейд - от души!

Атмосфера душевности и праздника будет царить во Дворце Республики до Рождества – именно до сочельника будет идти новогоднее представление. А в последние дни уходящего года хочется поскорее завершить все дела, подвести итоги. В суете и пробках взрослые забывают, что для малышей это время - волшебное время. Когда есть время для праздника и желаний. И иногда нужно совсем немного, чтобы стать на шаг ближе к своей заветной мечте.

До Нового года остаются считанные дни. Все, кто был сегодня на главной елке, уж точно волей-неволей зарядились особым настроем. Ведь, несмотря на предновогодние хлопоты, рождественский позитив царит повсюду. Стараются, чтобы каждый ребенок в эти праздничные дни был окружен заботой. Это время, когда можно и нужно делать добро. А много добра не бывает.