Глава государства вручил награды представителям культуры, искусства и СМИ. В их числе наши коллеги. Поздравляем!

12 Января 2018 19:10

Узнаваемые персоны должны создавать моду на здоровый образ жизни, глубокие знания, формировать чувство гордости за народ и страну. Такое мнение высказал Глава государства Александр Лукашенко во время приема на старый Новый год.

Встреча в таком формате стала уже доброй традицией, когда представители ведущих СМИ, творческой интеллигенции, спортсмены и госслужащие могут пообщаться в неформальной обстановке. Обращаясь к участникам приема, Александр Лукашенко отметил, что в современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность, ведь нынешнее поколение белорусов живет в очень непростое время, когда нет возможности отгородиться от негативных процессов извне.

Сегодня же Александр Лукашенко вручил представителям СМИ, культуры и искусства государственные награды. Они присуждены за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в развитие национальной журналистики, значительные достижения в сфере культуры и искусства. Среди обладателей и наши коллеги. Медали Франциска Скорины удостоена заведующий отделом политических обозревателей главной дирекции АТН Ольга Макей. Также Глава государства объявил благодарность ряду работников белорусских средств массовой информации за высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в освещение важных событий общественно-политической жизни страны. Благодарности в том числе поступили в адрес заместителя начальника отдела спецпроектов Натальи Жданович и заместителя главного директора АТН Сергея Хаментовского. Также сегодня орденом Франциска Скорины награжден директор телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов. А почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь" присвоено артисту эстрады Александру Солодухе.