Глава государства ставит задачи по жатве в ходе рабочей поездки в Миорский район

Президент Беларуси требует усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной кампании. Такое поручение Глава государства дал во время рабочей поездки в Миорский район. В хозяйстве "Турково" Александр Лукашенко поинтересовался темпами уборки зерновых в области, стране и видами на урожай. Особое внимание обратили на обеспечение аграриев техникой. В частности, речь шла о поставке на предприятия белорусских пресс-подборщиков. В комплексе задач центральное место занимает ответственный подход к кампании на всех уровнях.

В ходе поездки речь шла и о социально-экономическом развитии всего региона. Принципиальная позиция Президента: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов и эффективности труда. В частности, касательно аграрного сектора, - сеять те культуры, которые дают наибольший урожай в существующих условиях.

Инфраструктура и качество жизни на местах традиционно на контроле высшего уровня. Совсем недавно украшением Миор стал больничный городок. Новый социально важный объект станет залогом и экономического роста района. Крупный инвестор здесь же строит металлопрокатный завод. В планах возвести рядом с больницей медцентр, сертифицированный по европейским стандартам. В клинике получат лечение пациенты с заболеваниями сердца и нервной системы. Это будет уникальный для региона пример частно-государственного партнерства. Кроме того, иностранцы обещают поставить диагностическое оборудование в 6 западных районов Витебщины. Глава государства поддержал эту идею.

Президент пообщался с пациентами, которые сейчас получают лечение в миорской больнице. Чтобы выздоровление проходило быстрее, Александр Лукашенко вручил им полезные подарки. В корзинах фрукты, зефир и известная уже не только в Беларуси, но и за рубежом новинка под брендом "Президент. Эксклюзив" - натуральный шоколад без сахара. Глава государства побывал и в палатах. Интересовался здоровьем мам и новорожденных малышей. Для многих женщин это уже второй ребенок. Александр Лукашенко попросил их обязательно возвращаться сюда еще за 3 и 4 малышами.