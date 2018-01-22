Глава государства сегодня утвердил решение на охрану госграницы Беларуси в 2018 году

22 Января 2018 13:00

Президент отметил, что в нынешних условиях Беларусь является островом безопасности на евразийском пространстве. А качественная защита рубежей требует существенных финансовых затрат.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как выполняются поручения по проверке практической деятельности органов погранслужбы. В прошлом году мониторинг провел Государственный секретариат Совета Безопасности.



