Президент
22 Января 2018 13:00
Глава государства сегодня утвердил решение на охрану госграницы Беларуси в 2018 году
Президент отметил, что в нынешних условиях Беларусь является островом безопасности на евразийском пространстве. А качественная защита рубежей требует существенных финансовых затрат.
Александр Лукашенко также поинтересовался, как выполняются поручения по проверке практической деятельности органов погранслужбы. В прошлом году мониторинг провел Государственный секретариат Совета Безопасности.
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