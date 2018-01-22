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Глава государства сегодня утвердил решение на охрану госграницы Беларуси в 2018 году
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22 Января 2018 13:00

Глава государства сегодня утвердил решение на охрану госграницы Беларуси в 2018 году

Президент отметил, что в нынешних условиях Беларусь является островом безопасности на евразийском пространстве. А качественная защита рубежей требует существенных финансовых затрат.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как выполняются поручения по проверке практической деятельности органов погранслужбы. В прошлом году мониторинг провел Государственный секретариат Совета Безопасности.


  

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