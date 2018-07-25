Глава государства принял с докладом ректора Академии управления при Президенте

Каждый выпускник Академии управления при Президенте Беларуси должен стать высококлассным и востребованным специалистом. Такую задачу вчера поставил Глава государства, принимая с докладом ректора этого высшего учебного заведения Геннадия Пальчика.

Ненужных людей с 1 сентября ни в академии, ни в других белорусских вузах быть не должно. Как доложили Президенту, Академия управления уже провела серьезную работу по оптимизации всего образовательного процесса. Так, с нового учебного года не будут дублироваться специальности других высших учебных заведений Беларуси. Особое внимание - подготовке госуправленцев высокого профессионального уровня. Александр Лукашенко отметил, что с академии спрос особый: это единственное высшее учебное заведение при Президенте и главная кузница кадров для государственного аппарата.

По итогам вступительной кампании и учебного года в Академии управления будет проведен комплексный мониторинг и при необходимости внесены коррективы для качественного исполнения поручений Президента и государственного заказа.