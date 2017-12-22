22 Декабря 2017 15:02

Сегодня во Дворце Независимости состоялась большая встреча Главы государства с представителями деловых кругов.

Участниками стали представители власти и всех сфер бизнеса - от ремесленников до владельцев крупных компаний - две с половиной сотни человек. Осенью Президент подписал целый пакет сопутствующих документов по либерализации бизнеса - один декрет и 7 указов. Они должны дать мощный импульс развитию частного сектора экономики. Речь об устранении любых административных барьеров, которые мешают развитию деловой инициативы. Накануне Глава государства подписал еще один знаковый документ - Декрет о развитии цифровой экономики.

Большая дискуссия получилась предельно откровенной. Вместе с Президентом участники говорили о дальнейшем развитии предпринимательства, о контрольной деятельности - уходе от необоснованных проверок и пересмотре в этом контексте деятельности КГК. В том числе Глава государства поручил масштабно переработать Налоговый кодекс. Проект документа правительство должно представить до сентября следующего года. Немало внимания было уделено развитию агроэкотуризма и ремесленной деятельности. По мнению Александра Лукашенко, предприниматели должны активнее развивать бизнес в малых городах и сельской местности.

Многие из присутствующих принимали самое активное участие в масштабной работе по улучшению бизнес-климата, стимулированию деловой активности и наполнению прорывного документа по развитию цифровой экономики. Очередная встреча у Президента - это открытый диалог и возможность еще раз сверить часы, дать оценку проделанной работе и высказать предложения на перспективу.