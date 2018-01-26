25 Января 2018 21:01

Важнейшим критерием работы депутатов является и решение социальных проблем. Это и государственный приоритет. Сегодня Глава государства подписал системный Декрет №1 о мерах по содействию занятости населения. В его фундамент заложены базовые для белорусского общества категории - трудолюбие, справедливость и достойный уровень жизни за достойную работу.

Власть не раз подбиралась к комплексному решению проблем скрытой безработицы, зарплат в конвертах, теневой экономики и социального дна - безделья и вытекающих из него последствий. И вот как раз Декрет № 1 предлагает такие ответы. По сути, документ - это новый общественный договор и матрица решения основных проблем в сфере занятости. Как Декрет будет содействовать развитию предпринимательства и модернизации в провинции? Кто из органов власти ответит за его реализацию? И можно ли найти индивидуальный подход к каждому безработному? Суть Декрета проанализировал наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

"Труд - украшает, безделье - уродует... личность, общество и государственную систему". Казалось, эта советская еще формула не приживется в век либерального капитализма. Но его столпы - Соединенные Штаты и Евросоюз доказали: это не так. Критический уровень безработицы и социальные гетто в Штатах породили феномен новой индустриализации. Америка возвращает домой производства, чтобы занять своих граждан и снова стать великой.

Евросоюз, столкнувшийся с бездельем мигрантских кварталов и беженцев, хлебнул экстремизма и террора. И сегодня в спешном порядке пытается снять молодежь и социальное дно с пособий по безработице и гарантировать им рабочие места.

Вся южная Европа доказала: молодежь, которой не дают права на труд, берет в незанятые руки коктейли Молотова и биты...

В Беларуси иные проблемы. Например, при официальной безработице в 35 тысяч человек, плюс - минус 10 тысяч все последние 10 лет - острая проблема безработицы скрытой. Это и зарплаты в конвертах, и неполная трудовая неделя, и серый частный бизнес, и откровенное шулерство в провинции, где вместо создания новых рабочих мест грешат приписками.

По экспертным оценкам, легально не заняты в стране от 200 до 450 тысяч человек - целый областной центр, который не платит налоги, но пользуется всеми социальными благами. А по сути, разоряет пенсионный фонд, здравоохранение и образование, плюс в крайних формах безделья плодит алкоголизм, бытовую преступность и неблагополучные семьи.

Отсюда - жизненная потребность в системном решении на рынке труда. И Декрет №1 дает такое решение. Приоритет - максимальная и легальная занятость. Стратегия - триединая.

Во-первых, содействие честному частному бизнесу: заявительный принцип, минимум проверок, простые налоги и бухучет. Плюс недорогие кредиты и субсидии на развитие. Это поможет открыть свое новое дело и вывести из тени уже и так работающий бизнес. Те же автомастерские в гаражах, интернет-торговля, услуги парикмахеров и визажистов на дому, все то, что сегодня уходит от налогов, проверок и статистики.

Во-вторых, создание рабочих мест. Новация Декрета - персональная ответственность от министра до главы райисполкома. Занятость становится одним из главных индикаторов их работы. Отчеты - поквартальные. Ключевой упор - на власть местную.

Ей виднее, как индивидуально помочь с трудоустройством, организовать общественные работы, за которые платят и переобучение востребованным профессиям. Кстати, право на переобучение имеют те, кто зарегистрировался как безработный, и если по прежней специальности нет вакансий или объективной возможности работать.

Те же местные власти консультируют и помогают начинающему малому бизнесу, вплоть до субсидий под новое дело.

В городах - это 11 бюджетов прожиточного минимума, в селах - 15. Примерно 2 и 3 тысячи рублей на сегодня. Но если в городе с работой трудно, то по размеру субсидий его приравняют к деревне. Плюс поддержат с бизнес-планом. Так, например, в Молодечно в бизнес приходят те, кто прежде работал на госпредприятиях и только мечтал о своем деле. Или боялись, или не знали с чего начать. Так было с Романом. Долго жил в России. Вернулся в Беларусь. С работой не складывалось. Решил рискнуть, взял субсидию и открыл салон красоты. Бизнес семейный. Работает вместе с женой. Платит единый налог. Говорит, с клиентами проблем нет, в будущем готов расширять штат.

Третье направление Декрета - для самых проблемных регионов. Для них предусмотрены спецпрограммы развития.

Например, Пружаны. С работой объективно сложно. Местная власть бесплатно передала инвестору площади под создание швейного производства. Постельное белье под польский и евросоюзовский заказ. Алена Крылова - одна из первых сотрудниц, работу нашла через центр занятости.

Пока это микробизнес, но при содействии власти его планируют расширить до полноценной фабрики, а значит, расширить и список вакансий.

Таких проблемных регионов, как Пружаны, в республике много. Для них отдельное решение в Декрете: выделяется проблемная территория, для которой идет повышенное финансирование и приоритет при размещении новых производств, что государственных, что частных. Случай, когда работа идет за человеком, снимая социальную остроту.

Есть и обратный процесс - человек идет за работой. Например, в соседнем районе нужны ваши знания или руки - вам помогут с переездом и устройством, включая жилье и подъемные. Плюс временные и сезонные работы.

Механизм не новый. Так, например, вырос Островец. Для строителей атомной станции - временное жилье и хорошо оплачиваемые вахты. Для будущего персонала - новый микрорайон, школы, сады и поликлиники. Плюс гарантия трудоустройства.

По такому же принципу "был бы профессионал, а соцпакет приложится" работает большинство белорусских мегапроектов.

Те же Индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий, новый автозавод "БелДжи", большинство резидентов свободных экономических зон. Готовы обучать, трудоустраивать и даже помогать с жильем.

В помощь и государственный фонд арендного жилья. Дешевле, чем коммерческое, и есть в каждом регионе. Было бы желание работать. Люди говорят (видео).

В качестве стимула к легальной занятости выбрана полная оплата контролируемых государством услуг - на первом этапе это ЖКХ. В перспективе возможно медицина и образование. Плюс незанятые без уважительных причин не смогут получать безналичные субсидии и иную поддержку государства, например, при строительстве жилья.

Логика проста: незанятый не платит налоги, а значит, не может претендовать на датируемые из бюджета, т. е. из тех же налогов услуги. Будут в правиле и исключения. Персональные.

Определять их поручено специальным комиссиям из местной власти, депутатов, органов занятости, МВД и общественных объединений. Если человек попал в трудное положение, проходит переобучение, активно ищет работу - санкции его не коснутся.

А вот если человек намеренно избегает работы, скатывается на социальное дно, пьет и вредит обществу - комиссии смогут отправить буяна в ЛТП, по упрощенной процедуре. Общественное мнение велит с подобными индивидами не церемониться.

Детализация всех ключевых норм Декрета о занятости пройдет до 1 апреля, механизм заработает с 1 января, т. е. у общества и власти есть почти год, чтобы перестроить рынок труда под новый цивилизованный формат.