Глава государства дал поручение усилить технологическую и кадровую дисциплину в период уборочной кампании

Усилить технологическую и кадровую дисциплину в период уборочной кампании. Такое поручение дал вчера Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Миорский район. В хозяйстве "Турково" Глава государства интересовался темпами уборки зерновых в области и стране, а также видами на урожай. Особое внимание - обеспечению аграриев техникой. Речь шла и о социально-экономическом развитии региона. Принципиальная позиция Президента: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов и эффективности труда. В частности, касательно аграрного сектора, сеять те культуры, которые дают наибольший урожай в существующих условиях.

Во время рабочей поездки Глава государства также посетил Миорскую центральную районную больницу. Ее открыли в мае. Александр Лукашенко осмотрел рентген-кабинет, родильное и детское отделения, где пообщался с молодыми мамами и вручил им подарки.