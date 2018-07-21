Финансовое оздоровление агропредприятий - ключевая тема, которая накануне обсуждалась у Главы государства

Финансовое оздоровление агропредприятий стало ключевой темой, которая накануне обсуждалась на совещании у Главы государства.

Разработать действенные меры Президент поручил правительству в конце прошлого года. Неплатежеспособным организациям АПК нужен новый механизм финансового оздоровления без судебных процедур. Все полномочия планируется передать главам райисполкомов. Сейчас этот вопрос регулируется 253-м указом, но это помогло лишь половине хозяйств. Проект нового документа предусматривает, например, возможность кредитору выбирать механизм реструктуризации. Глава государства интересовался перспективами развития тех сельхозпредприятий, которым оказывается поддержка в рамках уже принятых решений.

По итогам обсуждения Александр Лукашенко поддержал предложенный проект указа. Ожидается, что после небольших доработок документ будет подписан Главой государства. Кроме этого, на совещании речь шла и о ситуации в сельском хозяйстве в целом. В том числе - о заготовке кормов и уборке урожая. В некоторых районах жатва уже стартовала. Намолочено почти 600 тысяч тонн зерна.