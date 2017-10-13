Экономики стран ЕАЭС в этом году вернулись на траекторию роста

11 Октября 2017 19:00

Сделать эту тенденцию устойчивой - главная задача объединения. Как ее решить - сегодня в Сочи обсуждали лидеры шести государств. Ключевой момент - формирование общих рынков газа и нефти. Программные документы должны утвердить к концу года. Именно снятие торговых барьеров и ограничений внутри ЕАЭС повысит конкурентоспособность предприятий и станет новым шагом для интеграции. Также большое внимание следует уделить теме инноваций. На этом сделал отдельный акцент Президент Беларуси.

В первой половине дня лидеры стран работали в более широком формате: Содружества Независимых Государств. И здесь существуют свои болевые точки. К примеру, некоторые структуры в рамках СНГ работают не самым эффективным образом. Александр Лукашенко привел в пример Межпарламентскую ассамблею СНГ и предложил совершенствовать ее деятельность. А также открыто обозначил еще ряд проблем, которые мешают плодотворной совместной работе.

По итогам саммитов был подписан ряд международных документов. Углубляется сотрудничество в борьбе с терроризмом и коррупцией. Также в СНГ к 2025 году появится объединенная система воздушно-космической обороны. Одним из основных документов стало заявление глав государств СНГ о поддержке института семьи. В нем говорится, что сохранение традиционных ценностей – один из главных приоритетов социальной политики. Текст заявления планируют направить в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.