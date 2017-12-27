Экономические итоги года в СНГ можно назвать успешными

27 Декабря 2017 07:01

Такую оценку накануне дал Президент Беларуси на неформальном саммите Содружества в подмосковном Ново-Огарево. Александр Лукашенко озвучил и ряд актуальных вопросов, как региональной, так и мировой повестки. С подробностями - наш корреспондент Ольга Макей.

Центром обсуждения будущего интеграции на постсоветском пространстве накануне стало подмосковное Ново-Огарево. Резиденция Владимира Путина. Именно это место президент России, как председатель СНГ в этом году, выбрал для неформального саммита. Несмотря на неофициальность встречи, некоторые традиции привычных переговоров на высшем уровне все же сохранили. Например, церемонию фотографирования.

На этот раз за круглым столом - 9 президентов. Всего в СНГ 11 стран. За что Содружество прозвали "Клубом 11-ти". Кстати, за время существования объединения, а это 26 лет, было проведено 60 саммитов, из них 15 - неформальные. Если подсчитать, по итогам таких встреч лидеры подписали 835 документов.

Вчерашние переговоры официальной повестки не предполагали. Скорее, сверка часов по самым актуальным темам. Обсуждали и предстоящие выборы в России - Александр Лукашенко выразил надежду, что борьба на них не будет острой. Говорили и о борьбе в спорте. Тему допинга белорусский лидер призвал не политизировать.

Обсуждали и вопросы экономики. С начала этого года товарооборот между государствами объединения вырос на четверть и составил почти 117 миллиардов долларов. На 24 % увеличилась и торговля Содружества с третьими странами. В центре внимания глав государств темы не только региональной, но и мировой повестки. Александр Лукашенко выразил солидарность с позицией России по Сирии и Иерусалиму.

На этой предновогодней встрече подвели и итоги российского председательства.

С боем курантов Москва свой статус делегирует Душанбе. Так что следующий раз на саммит главы государств отправятся уже в Таджикистан.