Дисциплина, безопасность и технологии стали основными темами совещания у Президента Беларуси

26 Апреля 2018 21:01

День труда в этом году станет определяющим рубежом для аграриев. К первому мая в стране должен быть завершен сев ранних яровых. Более того, наведен идеальный порядок. Жесткие рамки работ обозначил сегодня Президент на совещании в Минске. Не случайная дата, к которой поступательно двигались с начала года, определена по итогам основательного разговора, главными темами которого стали дисциплина, безопасность и технологии. Все это - составляющие части экономики села, которая в Беларуси традиционно на особом контроле. Главная цель аграриев - осенью получить больше 8 миллионов тонн зерна. Весенне-полевые работы из-за погоды сместились на 3-4 недели, но это не повод игнорировать конкретные поручения, озвученные еще в начале месяца на республиканском семинаре-совещании по работе отрасли. В частности, к 15 апреля - разобраться с фактами бесхозяйственности. Профильные министры сегодня представили Президенту доклады, и на основе этой объективной картины будет строиться дальнейшая работа. Конечно, тема безопасности сейчас вынужденно рассматривается через призму трагических событий в российском Кемерове. После которых Президент потребовал проверить все объекты и места массового скопления людей в нашей стране и устранить нарушения.

Результаты тотальной проверки и концептуальные решения на перспективу - в материале Андрея Кривошеева. Говорят: "Смерть одного человека - трагедия, смерть тысяч - лишь статистика" Но, такая циничная формула последствий катастроф неприемлема для Беларуси. Каждый несчастный случай, каждая трагедия, даже не у нас - это повод для ревизии правил безопасности и спроса с ответственных за ее поддержание. Один факт - ежегодно Беларусь теряет в пожарах около 500 человек. И это с эффективным правом, модернизированным МЧС и с регулярным и жестким спросом с ответственных, на всех уровнях, вплоть до высшего президентского.

После трагедии в Кемерово лидер поручил буквально "встряхнуть всю страну", проверить каждый объект массового посещения белорусов. Итоги, во многом, увы, неутешительные, озвучили сегодня. Даже без учета экономических потерь, 500 жизней в год из-за халатности и безалаберности больше чем статистика и больше чем трагедия для нашей небольшой республики.

Этот бизнес-центр - один из самых посещаемых в Витебске. На восьми уровнях (три из которых подземные) торговые павильоны, гипермаркет, магазины для детей и фут-корт.

В конце марта спасатели провели проверку с плановой эвакуацией. Среди нарушений - один закрытый выход (всего их четыре десятка) и плохой звук системы оповещения на одном из этажей (сама система сработала). Директор уверяет: нарушения сразу же устранили. И лично демонстрирует: двери не заперты, а звук теперь слышен во всем торговом центре.

Кинотеатры, больницы, учебные заведения. Только в Витебской области спасатели проверили более девяти сотен объектов массового пребывания людей. Самое пристальное внимание, безусловно, к торговым центрам. Поэтажно и посекционно, от подвала до чердака и до самого глухого угла обошли более чем тридцать "моллов" северного региона. В современной Европе это назвали бы "стресс-тестами", у нас - просто добросовестный контроль.

Витебский центр - позитивный пример. Но для страны это, скорее, исключение. Проверили более 7000 объектов и в восьми из десяти нашли нарушения. Только треть устранили.

Чудовищная халатность и показуха. Проверили, нашли нарушения - убрали. Но через два дня (и такие факты министр фиксировал лично) выходы снова завалены, сигнализация не работает, охрана спит. И это в Минске, где все на виду.

Президент требует наказать подобных дельцов показательно, жестко и даже жестоко. Ведь если не дай бог погибнут люди и дети, виновными попытаются выставить и самих пострадавших, и охрану, и спасателей, и власть - всех, кроме владельца. Так было в Кемерово.

Жестко - да. Но на кону - жизни сотен людей. Бизнес предупреждали десятки раз, в том числе лично Президент. Проверок меньше - ответственность выше. Какие могут быть теперь поблажки? Сегодняшнее совещание вообще побило рекорд по эмоциональности, жесткости и накалу. Министры выходили к прессе "заряженными" на самые суровые меры. А как иначе, если по второму поручению лидера - бережной эксплуатации техники, хранению и готовности к весеннему севу - просто вопиющие факты растрат, воровства и халатности. Порой откровенное вредительство.

Вот пример. Хозяйство "Ухвала" - одно из самых отдаленных в Крупском районе. Но именно сюда неделю назад доехал госконтроль. Список нарушений на 4 листа. Спустя 7 дней вернулись оценить "работу над ошибками".

Рядом с неочищенными от уборочных работ комбайнами - шины, запчасти, стеклотара, трубы - попросту хлам. Однако руководитель "Ухвалы" уверяет: в хозяйстве все пригодится... когда-нибудь. Впрочем, даже наличие такого большого склада запчастей не помогло своевременно подготовить технику к посевной. Энергонасыщенные трактора разукомплектованы, на ремонте уже больше 2 недель. И это в самый ответственный для аграриев период.

По итогу - техника на ремонте, производственный и бытовой мусор - на территории мехдвора, а также еще десяток выявленных нарушений и ныне там.

Проведены мониторинги в разных районах Минской области, и по сравнению с Березинским, Борисовским, где на предприятиях были скрыты какие-то незначительные негативные факты проведения сельхозпроизводства, КСУП "Ухвала" просто удивила. Были скрыты факты полной бесхозяйственности, антисанитарии и несостоятельности руководства сельхозпредприятия в осуществлении должного контроля за использованием госсобственности, которую ему доверили.

Не понимают с десятого раза, а предупреждали даже больше - пойдут в тюрьму. Здесь не до либеральностей. Технику покупали за бюджетные, а значит отрывали от детей, стариков, медицины, образования, а ее буквально гробят.

Министерство внутренних дел, прокуратура и госконтроль поручение приняли к исполнению. Если следующая проверка обнаружит, что мехдвор не огорожен, охраны нет, тракторы и комбайны разукомплектованы, в ремонтной грязь или топливо своровано - даже рассуждать не будут.

Первые меры уже приняты. 51 управленец привлечен по фактам халатности к дисциплинарной ответственности. Два руководителя лишились работы. Еще по 43 фактам ведется проверка. Но это лишь первые предупредительные меры. Дальше будет жестче, чтобы сбить вал преступлений.

Ведь цифры при всех предупреждениях выше прошлогодних. Число пожаров на объектах АПК больше на 3 случая в сравнении с годом прошлым. Огонь полностью уничтожил строение, в 2017 такого не было. Плюс техники уже сгорело на единицу больше.

Профильный министр обещает и сам наводить порядок, не дожидаясь людей в форме.

Справедливости ради, большинство хозяйств все же добросовестные. Мы с камерой нагрянули без приглашения в Клецкий район. Ремонтная мастерская СПК "Щепичи". Бетонные стены и пол. Работают исключительно с железом. Кажется, гореть нечему. Но на практике даже здесь может полыхнуть. Например, подтекло масло или солярка, искра от неаккуратного движения - и до беды считанные секунды.

Поэтому молодой, но уже бывалый инженер по технике безопасности не просто следит за наличием противопожарного оборудования, но и тем, чтобы каждый умел им пользоваться.

Дмитрий Язэпчик более 16 лет отвечает за, пожалуй, самое пожароопасное место в любом крестьянском хозяйстве - склад топлива. А потому за порядком следит тщательнее, чем за собственным подворьем. Огнетушители, исправность топливных колонок, прогуляться по территории склада с сигаретой - такого даже представить нельзя, не то что исполнить.

Третий масштабный блок совещания сегодня - завершение посевной ранних яровых. Срок жесткий - до 1 мая. Остались считанные дни и часы. Пока по стране завершили сев на 3\4. В отстающих - Витебщина. Север региона больше других пострадал от природных аномалий. Министр говорит, что поручение будет выполнено.

Завершение сева ранних яровых на юге в чернобыльской зоне Президент проверит лично во время традиционного посещения пострадавших территорий. Спрятать и подправить - не выйдет. Тем более все болевые точки по каждой области - от севооборота до внесения удобрений - сегодня с губернаторами обсудили подробно, а фальсификации в отчетах - серьезное преступление, никак не меньше чем воровство или преступная халатность на уровне хозяйства.

В целом по стране идеальный порядок должен быть наведен до 1 мая. Дата неслучайная и возникла не вдруг. К ней шли с начала года. Позиция Президента: с расхлябанности начинается деградация. А как сегодня государства и целые народы платят за это мы, увы, видим на примере союзников и соседей. Без железной дисциплины и порядка страну не сохранить.