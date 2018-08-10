Александр Лукашенко: Детскую областную больницу в Гомеле необходимо оперативно дооснастить современным оборудованием

С посещения детской областной больницы в Гомеле началась рабочая поездка Главы государства в южный регион. Обновление медучреждения шло последние два с половиной года по поручению Александра Лукашенко. После реконструкции площадь клиники увеличилась втрое. Стационар умножен на два - теперь здесь можно разместить более полутысячи пациентов. Новый комплекс объединил всю педиатрическую службу Гомеля. Здесь возможна диагностика заболеваний у детей любого возраста. Появились кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии и уникальные для региона методы обследования. Ежегодно за медпомощью сюда обращаются более 20 тысяч детей. Александр Лукашенко осмотрел новые отделения, пообщался с пациентами клиники. Президент обратил особое внимание руководства Минздрава и области на рачительный подход в вопросах кадрового обеспечения медучреждения.

В этой больнице в Гомеле появилось эндоскопическое отделение и отделение детской ортопедии, которых раньше не было в принципе. Серьезный бонус для хирургии - две современные интегрированные операционные. Благодаря телемедицине участвовать в процессе онлайн смогут специалисты из других городов и даже стран. Сделано немало, но Александр Лукашенко считает необходимым оперативно дооснастить клинику необходимым современным оборудованием.

Во время рабочей поездки есть возможность оценить социально-экономическое развитие Гомельского региона в целом. Президента интересовало, как идет работа над крупными проектами, а также показатели производственной сферы. Александр Лукашенко посетил завод "Гомсельмаш" - шла речь о перспективах развития предприятия. Его Глава государства назвал не иначе как народным достоянием. Ближайшие годы будут не самыми простыми для промышленников - нужно выстоять, повышая качество и быстрее производя новые модели техники. Президент поручал к нынешнему аграрному сезону показать работу нового современного суперкомбайна, который не будет уступать мировым аналогам. Подробнее в наших следующих выпусках.