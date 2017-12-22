Декрет "О развитии цифровой экономики" - главная тема для обсуждения белорусских экспертов

23 Декабря 2017 21:05

Декрет "О развитии цифровой экономики" остается одной из главных тем для обсуждения и среди белорусских экспертов.

Накануне о нем говорили на большой встрече Президента с представителями бизнес-кругов. Участниками разговора стали две с половиной сотни человек - от ремесленников до владельцев крупных компаний. Революционный документ затронет практически все сферы деятельности, но его главная цель — привлечь в страну мировые IT-компании. И, условно говоря, инвестировать в будущее. Внедрение новейших финансовых инструментов позволит Беларуси стать региональным центром компетенций в сфере высоких технологий, — отметил Глава государства.

Таким образом, в Беларуси создан прообраз нового мирового финансового центра, который не только привлекает инвестиции, но и дает работу кадрам высокой квалификации. Это несомненная польза в целом для реального сектора экономики, а значит - и для каждого человека.

Еще осенью Президентом был подписан пакет документов по либерализации бизнеса. Таким образом устранили административные барьеры, которые мешали деловой инициативе. А в целом решение дало мощный импульс развитию частного сектора экономики, который теперь тоже рассматривается через призму IТ-сферы. Как фундаментальный "цифровой" декрет изменит структуру белорусского рынка? Своим мнением в эксклюзивном интервью поделился председатель правления Нацбанка.

Итак, как будет развиваться сфера IТ и какой импульс придаст новый закон о цифровой экономике - обсуждаем с экспертами в "Главном эфире".