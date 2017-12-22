Декрет № 3, развитие промышленных предприятий и зарплата ученых

21 Декабря 2017 15:02

На большом совещании во Дворце Независимости сегодня рассматривали ряд правовых актов, направленных на развитие промышленных предприятий, цифровой экономики, науки и занятости населения.

Один из них - новая редакция третьего декрета "О предупреждении социального иждивенчества".

Координировать реализацию норм декрета на местах будут председатели районных (городских) Советов депутатов и главы администраций районов. Среди полномочий - анализ ситуации на рынке труда, содействие в трудоустройстве и формирование списков граждан, не занятых в экономике.

Одно из основных требований Главы государства - максимально индивидуальный подход к каждому человеку и его ситуации. Не должно быть путаниц и ошибок.

Обсуждали и новые подходы по начислению заработной платы ученым. Это было одно из поручений Главы государства. Соответствующий проект указа предусматривает повышение тарифных окладов (в среднем на 300 процентов) работникам бюджетных организаций. Например, зарплата главного и ведущего научного сотрудника будет увеличена практически вдвое и составит около полутора тысяч рублей.

У ученых в перспективе появится и новая альма-матер. В технопарке "БелБиоград" будут выполняться фундаментальные исследования, разработки и на их основе создаваться новые производства. Среди предложений уже 30 проектов. Их воплощение через 5-6 лет обеспечит экспорт на сумму в 190 миллионов долларов и позволит создать более тысячи рабочих мест. В будущем прописку в БелБиограде получат 150 проектов на сумму около миллиарда долларов. Президент эту идею поддержал и поручил предоставить ему конкретный проект, где будет указано, какие льготы и практические результаты принесет стране технополис. Подробности в наших следующих выпусках.