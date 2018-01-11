Cистему въезда иностранцев в Беларусь сегодня обсуждали на совещании по либерализации визового режима

11 Января 2018 15:02

Как выдержать конкуренцию на глобальном рынке международного туризма? Оптимальную систему въезда иностранцев на территорию нашей страны сегодня обсуждали на совещании по либерализации визового режима.

Туристическая отрасль в Беларуси развивается очень динамично. Этому поспособствовали законодательные инициативы, значительно упростившие въезд для граждан большого количества стран. В частности, безвизовый въезд на 10 дней предусмотрен для гостей ряда парков, природных зон и целых приграничных районов. Также туристы из 80 государств свободно могут прилететь в Беларусь на 5 дней через Национальный аэропорт Минск. В прошлом году этой возможностью воспользовались почти 80 000 человек.

В то же время следует держать на контроле и вопросы безопасности. Об этом отдельно напомнил Александр Лукашенко. Миграционная политика Евросоюза уже начинает давать печальные плоды: отсутствие реального контроля за перемещением беженцев привело к росту террористической угрозы в регионе. Поэтому все аспекты упрощения визового режима следует обсуждать и с учетом мировых факторов, и с учетом мнения партнеров по Союзному государству.

Белорусское внешнеполитическое ведомство рассчитывает в будущем году решить вопрос о взаимном признании виз с Россией. Министр иностранных дел рассказал журналистам, что такие переговоры уже ведутся. При этом Владимир Макей подчеркнул, что претензии к Беларуси в вопросе безопасности абсолютно искусственны и беспочвенны.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Мы не создаем проблем с точки зрения безопасности для наших российских партнеров. Более того, за последние четыре года более 230 человек были возвращены в Россию в рамках соглашения о реадмиссии, то есть они проникли с территории России на нашу территорию, пытались попасть дальше в страны ЕС, но были задержаны, остановлены и возвращены на законных основаниях в Российскую Федерацию. Нам Россия вернула только одного гражданина".

В свою очередь правительство огласило предложения по либерализации в целом. Среди них увеличить срок пребывания иностранцев при безвизовом въезде через Национальный аэропорт до 10 суток. Также обсуждается возможность месячного безвизового пребывания гостей ІІ Европейских игр 2019 года. Аналогичный подход практиковали во время чемпионата мира по хоккею в Минске, когда визой был билет на соревнования.