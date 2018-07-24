Чистота и прозрачность в спорте - принципиальная позиция Беларуси

Беларусь - за чистоту и прозрачность в спорте. Такую принципиальную позицию выразил Президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Патриком Бауманном.

По мнению белорусского лидера, нельзя превращать спорт в часть грязной политики. Президент страны и как руководитель Национального олимпийского комитета изложил свою позицию по актуальным вопросам развития мирового спорта. А также в очередной раз обозначил претензии к МОК: структура не просто бюрократична, она порой безответственна.

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола поддержал позицию Александра Лукашенко касательно развития спорта в целом. А также выразил благодарность белорусской стороне за достойную организацию чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который проходит в Минске. По словам Бауманна, соревнования проводятся на очень высоком уровне, и их уже можно назвать успешными.

Патрик Бауманн, генеральный секретарь Международной федерации баскетбола:

"Я действительно впечатлен и могу сказать, что все команды тоже находятся под большим впечатлением. Условия прекрасные, им все нравится. Мы оценили все спортивные сооружения. И независимо от того, когда они были построены, они в отличном состоянии. В прошлый раз я был в Минске 20 лет назад, и мне очень радостно видеть то, как в лучшую сторону изменился город. Мы можем сказать, что у Беларуси есть все шансы на проведение более крупных и масштабных мероприятий. Прекрасная инфраструктура, федерация, люди, которые знают, что и как делать. Поэтому мы будем только рады, если Беларусь будет подавать заявки на проведение более крупных турниров".

В чемпионате мира среди девушек до 17 лет участвуют 16 сильнейших команд. Сборная Беларуси получила право выступить как представитель страны-организатора. На планетарном первенстве ФИБА впервые представила новый кубок, который можно увидеть во Дворце спорта. А Белорусская федерация баскетбола разработала уникальные медали чемпионата.