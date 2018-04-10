Четыре часа откровенного диалога по проблемам современной журналистики и острым темам информационного пространства

10 Апреля 2018 17:00

Сегодня Александр Лукашенко встретился с руководителями и сотрудниками крупнейших СМИ Беларуси. Разговор с Президентом состоялся в студии крупнейшего медиахолдинга страны - Белтелерадиокомпании. Затронули обновлённое вещание белорусских телеканалов и наполнение авторских программ, формирование белорусского контента и новый закон о СМИ. Президент ориентировал журналистов на новые формы работы и на творчество. В то время как новый закон о СМИ должен защитить зрителей и читателей от деструктивной информации. Главное в работе журналиста - честность и справедливость - определил Президент.

До начала разговора в открытой студии Глава государства ознакомился с обновлённым процессом телепроизводства Белтелерадиокомпании. Президент оценил аппаратную видеомонтажа, а также модернизированную режиссерскую. Во время беседы в студии тема была продолжена: затронули вопрос воспитания крепких журналистских кадров, которых не хватает современному телевидению. Проблему подняли сами телевизионщики.

По окончании встречи Главе государства от всех журналистов подарили портрет, созданный из слов, которые чаще всего употребляет Президент.