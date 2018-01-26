Cферу производства и оборота лекарств в Беларуси нужно взять под жесткий контроль

Такое поручение сегодня дал Глава государства, посещая предприятие "Минскинтеркапс". На примере одного производства обсудили развитие всей белорусской фармацевтической отрасли. Сегодня она объединяет 37 организаций и предприятий. Кстати, более половины всех препаратов в аптеках нашей страны - отечественного производства. Говорили сегодня и о тех, кто пытается нажиться на разнице от перепродажи лекарств. В стране будут бороться с посредниками. Что касается стоимости импортных лекарств, то в этом вопросе Президент нацелил ориентироваться на развитые государства, а не на цены у наших ближайших соседей. Еще одна задача - в перспективе сравнять объемы экспорта и поставок лекарств на внутренний рынок. Обо всем по порядку - Илона Красутская.

Уже с начала этого года в безвизовый Гродно приехали больше тысячи человек. И как во всех туристических поездках иностранных гостей привлекает не только древняя история, храмы, замки, но и шопинг. И, как оказалось, магниты на холодильник, белорусский шоколад не единственные в топе зарубежных предпочтений. Аптеки в приграничном Гродно тоже находятся на неофициальной карте экскурсионных маршрутов.

Сначала теплый декабрь. Затем уже и нежданные январские минус 15. И снова плюс. В том числе из-за такого температурного контраста избежать простуд сложно. Главный по стране и за эпидемиологическую ситуацию, доступность лекарств и их ценовую политику - министр здравоохранения. Валерий Малашко признается, на больничном давно не был. Дела государственные сами по себе хорошая прививка для укрепления иммунитета. Но наполнение домашней аптечки на 90 % белорусское. Кстати, еще в 2010 году Глава государства нацелил Минздрав на то, чтобы отечественных лекарств было не меньше импортных. 50 на 50, если считать в денежном выражении. А вот качество - на уровне мировых стандартов. Нынешнему министру здравоохранения уж точно не стыдно смотреть в глаза Президенту. Свыше половины препаратов на рынке – отечественные.

Можно заметить, в графике Главы государства особенно в последнее время немало встреч со светилами белорусской медицины. Не так давно Президент посещал больницу в Буда-Кошелево, а за пару дней до Нового года - минский онкоцентр. Доступность медпомощи, современное оборудование. Пришел черед поговорить и о лекарствах.

Белорусских и импортных. Александр Лукашенко посетил предприятие "Минскинтеркапс". Сегодня это лидер отечественной фарминдустрии.

На примере одного производства обсудили развитие всей белорусской фармацевтической отрасли. Сегодня она объединяет 37 организаций и предприятий. На рынке становится все больше отечественных лекарств. Но конкурентную борьбу никто не отменял, и в этой борьбе не всегда играют по честным правилам. Покупатель должен быть уверен в качестве – это приоритетная задача. Как и кто будет в дальнейшем контролировать выпуск препаратов, их реализацию и импорт? Единую схему должны разработать и представить Президенту в первой половине этого года.

Фармацевтическая отрасль обеспечивает лекарственную безопасность страны. Да и цены на белорусские препараты сегодня куда приятнее импортных. Например, 40 % медикаментов отечественного производства по стоимости даже ниже 2 рублей. А вот 20 % лекарств - от 4 до 10 рублей. Вопрос ценообразования на уровне Президента поднимается часто. Его задают и во время рабочих поездок в регионы. Валерий Малашко докладывает, в последнее время цена снизилась на белорусские препараты. А импортные по цене как в соседних странах. Но Президент нацеливает ориентироваться на развитые государства.

Да, в отрасли пока еще актуальна проблема посредничества. С теми, кто пытается заработать на разнице от перепродажи лекарств, будут бороться. Ведь это влияет на конечную стоимость препарата в аптеке.

Еще лет 6 назад в Беларуси производили около 18% своих лекарств. Сейчас объем рынка оценивается в 690 миллионов долларов. Вопрос был сродни продовольственной безопасности. За это время в Беларуси появилось почти 800 видов лекарств. Планы на этот год - еще 120 наименований. Наши препараты продаются в аптеках ближних государств и странах дальней дуги. Афганистане, Лаосе, Пакистане, Таиланде, Камбодже. Еще одно требование Главы государства: в перспективе сравнять объемы экспорта и поставок лекарств на внутренний рынок. Экспорт, снижение затрат, создание новых рабочих мест… старые-новые задачи для Минздрава. Параллельно идет модернизация отрасли и производство новых импортозамещающих лекарств.

Президент сегодня ознакомился и с процессом производства медикаментов. На "Минскинтеркапсе" выпускают разные: от витаминов до препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Этот бренд на отечественном рынке более 20-ти лет. Однако в 2016 году здесь появилось совершенно новое, современное производство. Компания втрое увеличила площади, обновила оборудование. Важно, что продукция на 95% импортозамещающая. Это позволяет ежегодно экономить государству более 10-ти миллионов долларов.

Чистота и дисциплина здесь как в операционной. Поэтому посторонним вход воспрещен. В основном здесь производят дженерики, то есть копии зарубежных препаратов. Естественно, местный аналог стоит дешевле. Однако во всех белорусских лекарствах используется то же сырье, что и у оригиналов.

Речь идет о так называемых активных субстанциях. "Минскинтеркапс" в 70% случаях покупает сырье в странах Европейского союза. Логичный вопрос от обывателя: почему не производим у себя? Заботимся об экологической безопасности. Этим как раз жертвуют мировые лидеры фармпроизводства Индия и Китай. Закупаем только субстанцию, остальной процесс полностью выполняем сами. В итоге в аптечную сеть Беларуси поступают отечественные препараты совершенно равнозначные по своей эффективности импортным лекарствам. О философии покупателя продолжаем разговор с директором. И в очередной раз развенчиваем миф "якобы зарубежное лучше, а тем более, если еще и дороже".

За экспорт на предприятии отвечает Андрей Шидловский. Реклама в соцсетях, участие в зарубежных выставках. Вьетнам, Ирак. Рига. Узбекистан. География поставок сегодня - 23 страны. В прошлом году вышли на рынок Ливии и Таджикистана. В завершающей стадии переговоры о регистрации предприятия в Сирии и Афганистане.

Виктор Кучинский фармацевтике посвятил большую часть жизни. Свою работу считает лучшей в мире. Ведь что может быть приятнее, чем делать здоровыми окружающих. А началось все с большой любви к химии. Последние 8 лет в его трудовой значится "Минскинтеркапс". В подчинении более 130 человек. Контроль сразу за тремя производственными участками. Например, здесь создают будущий кардиопрепарат. В этом агрегате, который сотрудники, попросту называют миксером, на протяжении 4 часов смешиваются все компоненты. В будущем это 20 тысяч пачек сердечного лекарства.

Перед тем как попасть на прилавки, каждая партия проходит строгий контроль качества. От расчета массы всех веществ и примесей до качества растворения в организме.

Впрочем, тотальный контроль и идеальный порядок должен быть не только в фармотрасли и на предприятиях, но и в целом в стране. Впереди немало имиджевых, политических и спортивных мероприятий. От Президента звучала критика и поручения.

Белорусская медицина за последнее время сделала огромный шаг вперед. Об этом свидетельствуют и мировые рейтинги. В стране провели модернизацию всех звеньев здравоохранения. Ежегодно появляются новые виды диагностики. Сделана ставка на развитие отечественной фармакологии. А это тысячи спасенных жизней. На такие инвестиции в здоровье белорусов страна не пожалеет никаких даже самых больших денег.