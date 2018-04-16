Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск в Кишинев

18 Апреля 2018 12:00

Начинается официальный визит в Молдову Президента Беларуси. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск. В Кишинёве Александр Лукашенко встретится со своим молдавским коллегой Игорем Додоном и премьером Павлом Филиппом. В прошлом году лидеры двух стран виделись трижды, в нынешнем это будет их первая официальная встреча. Переговоры пройдут в формате один на один и в расширенном составе с участием членов делегаций.