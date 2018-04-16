Главная>>Президент>>Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск в Кишинев
Президент
RSS
Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск в Кишинев
Скачать Поделиться

18 Апреля 2018 12:00

Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск в Кишинев

Начинается официальный визит в Молдову Президента Беларуси. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск. В Кишинёве Александр Лукашенко встретится со своим молдавским коллегой Игорем Додоном и премьером Павлом Филиппом. В прошлом году лидеры двух стран виделись трижды, в нынешнем это будет их первая официальная встреча. Переговоры пройдут в формате один на один и в расширенном составе с участием членов делегаций. 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =