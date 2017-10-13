Белорусско-азербайджанский диалог во Дворце Независимости

13 Октября 2017 15:03

О роли парламентариев и белорусско-азербайджанском сотрудничестве говорили сегодня во Дворце Независимости. Там прошла встреча Александра Лукашенко со спикером меджлиса Азербайджана.

В ходе беседы затронули темы, которые звучали на прошедшем саммите лидеров СНГ в Сочи. Принципиальная позиция белорусской стороны заключается в усилении парламентского измерения в Содружестве и других интеграционных структурах. Необходимо избавляться от формализма, в целом от Межпарламентской ассамблеи ждут большей активности. Делегация депутатов Азербайджана в Беларуси со вторника. Прошли переговоры с руководством Национального собрания и в правительстве. Гости посетили промышленные предприятия. Например, побывали на Минском тракторном заводе. А в начале недели состоялся визит министра обороны из этой страны.

Беларусь и Азербайджан давние партнеры. Регулярные встречи лидеров способствуют продвижению экономического сотрудничества. В текущем году преодолена негативная тенденция снижения взаимного товарооборота. По итогам восьми месяцев в общей копилке уже почти сто миллионов долларов. Основа белорусского экспорта в Азербайджан – товары автопрома, деревообработки, шины, продукты питания, лекарства. Беларусь импортирует из Азербайджана изделия из алюминия, продукцию нефтехимии, машиностроения и сельского хозяйства. Позитивный пример промышленной кооперации - Гянджинский автомобильный завод. Здесь выпустили уже почти 10 тысяч тракторов и почти 4 тысячи грузовиков. Сейчас у нас работают 58 компаний-резидентов с азербайджанским капиталом. Беларусь в свою очередь имеет в этой стране около 70 представительств.