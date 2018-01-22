Беларуси и Пакистану необходимо превзойти миллиардный уровень во взаимной торговле

22 Января 2018 12:00

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с послом Пакистана.

Масуд Хан Раджа завершает свою миссию в нашей стране. Дипломат с 30-летним стажем работал в различных департаментах МИД, а также в представительствах Пакистана в Непале, Великобритании, Испании и Азербайджане. На протяжении трех последних лет исполнял дипломатическую миссию в Беларуси. Быстрорастущий рынок Пакистана с населением почти 200 миллионов человек сегодня заинтересован практически во всех товарах, которые производят белорусские предприятия: от продуктов питания до дорожно-строительной техники. В последние годы сотрудничество еще более эффективно развивается благодаря активному диалогу на высшем уровне.

Александр Лукашенко бывал в Пакистане дважды - в 2015 и 2016 годах. Существенно расширена договорно-правовая база. Страны связывают 80 документов. За неполный прошлый год товарооборот вырос на 29 процентов.

Масуд Хан Раджа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси: "Благодарю Вас за возможность встречи. Для меня большая честь быть первым послом Пакистана в Беларуси, вручить Вам верительные грамоты. Весь срок моей дипмиссии я получал всю необходимую помощь и от правительства Беларуси. А при Вашем непосредственном содействии мы определили четкие цели для двух стран. С Вашего первого визита в Пакистан наши страны целенаправленно развивали отношения по широкому спектру направлений".

Особый интерес у Пакистана - к сельхозмашинам. История белорусско-пакистанской тракторной дружбы берет начало еще в 1962 году. За 50 с небольшим лет пакистанскую прописку получили почти 140 000 различных моделей марки МТЗ. В городе Карачи открыто сборочное производство. Кроме того, основа белорусского экспорта в Пакистан - грузовые автомобили, калийные удобрения, шины и детское питание. Пакистану нужны и агротехнологии. Интересует выращивание овощей, их хранение, производство молочной продукции, развитие животноводства. Еще одна отрасль с хорошей перспективой - легкая промышленность. Пакистан - один из мировых лидеров по производству хлопка.