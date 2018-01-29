Беларусь заинтересована в расширении экономических связей с Европой

30 Января 2018 12:01

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС.

Йоханнес Хан уже второй раз в Минске в этой должности. Главная цель его визита – изучить возможности для развития отношений между Беларусью и Евросоюзом. Во время беседы Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в последнее время идет интенсивный диалог по линии Минск - Брюссель, появились новые направления и интересы двустороннего сотрудничества. Заметный прогресс и в двусторонней торговле. Евросоюз - второй по значимости рынок для белорусского экспорта. За неполный прошлый год он составил около 7 миллиардов долларов. На 30 процентов больше, чем в 2016. Позитивную тенденцию подтверждают и частые визиты первых лиц евроструктур и стран ЕС в нашу страну. В активной фазе переговоры с Евросоюзом о вступлении Беларуси в ВТО, упрощении визовых процедур и о реадмиссии.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС: "Я признателен за Ваши слова и за Ваше видение Европы. Вынужден признать, что ЕС в последние несколько лет столкнулся с рядом вызовов. Но у такой структуры, состоящей из 28 стран-членов, всегда есть какие-то проблемы. Иногда они вызваны внутренними процессами, иногда их вызывают внешние события. Конечно, на нас самым серьезным образом повлиял международный финансово-экономический кризис. Но точно так же серьезно на нас повлияла волна миграции. Сверх того, нам приходится заниматься Брекситом. Но, наверное, это одно из качеств структуры, которая базируется на сильном фундаменте, - ЕС из всех подобных ситуаций выходит более сильным и устойчивым".