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Беларусь выступает за усиление парламентского измерения в СНГ и других интеграционных структурах
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13 Октября 2017 13:01

Беларусь выступает за усиление парламентского измерения в СНГ и других интеграционных структурах

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече со спикером меджлиса Азербайджана. В ходе беседы затронули темы, которые звучали на прошедшем саммите лидеров СНГ в Сочи. Принципиальная позиция белорусской стороны заключается в усилении парламентского измерения в Содружестве и других интеграционных структурах.

Беларусь и Азербайджан – давние партнеры. Регулярные встречи лидеров способствуют продвижению экономического сотрудничества. В текущем году преодолена негативная тенденция снижения взаимного товарооборота. По итогам 8 месяцев в общей копилке уже почти 100 миллионов долларов.

  

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