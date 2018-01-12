Беларусь продолжит работу по упрощению въезда иностранцев в страну

11 Января 2018 21:02

Сегодня на совещании по либерализации безвизового режима обсуждали варианты привлечения туристов. Эта сфера в Беларуси развивается динамично. Импульс придали и инициативы, упростившие въезд для граждан 80-ти стран. Кстати, в прошлом году этой возможностью воспользовались почти 80 тысяч человек. Очевидно, что такая открытость уже приносит дивиденды. Впрочем, приоритетными остаются вопросы безопасности. Важный аспект - и мнение партнеров по Союзному государству. Напомним, в ответ на 5-дневный безвиз российские пограничники организовали проверку документов на белорусско-российской границе. Выход из положения, причем для обеих стран - взаимное признание виз. Вопрос еще осенью поднимался на уровне министров иностранных дел. Окончательно же снять разногласия планируют в этом году. И все же, как в таких условиях выдержать конкуренцию на глобальном рынке международного туризма? Чем привлечь инвесторов, спортивных болельщиков и обычных гостей?

Андрей Кривошеев разбирался в пограничных вопросах. Без малого годовой юбилей белорусского безвиза для граждан 8-ми десятков стран. Перемены особенно заметны в Национальном аэропорту. Авиагавань - первое и пока единственное окно в Беларусь сроком на 5 дней без визовой суеты. Три недели назад здесь встретили рекордного, 4-миллионого пассажира. Всего же только за год поток туристов вырос на 20 %. Пришлось открывать дополнительные маршруты и ставить рейсы, например, на Париж и Варшаву в ежедневный график. Аэропорт, авиа- и туристические компании, государство в целом получили от президентского решения серьезный бонус. И уже сегодня ратуют за продление 5-дневки хотя бы вдвое.

Больше других белорусская открытость в визовом вопросе заинтересовала соседей. На первых местах - Польша, Литва и Латвия. Но здесь же, в топе - 13 тысяч туристов из Германии, а еще Италия, Великобритания, США, Франция и Нидерланды. Прежде туристов и людей дела из этих стран в Беларуси считали единицами, в лучшем случае десятками. Сегодня - это уже полновесные туристические маршруты. У специалистов нет сомнений: тренд, заложенный в ушедшем 2017-м, будет только нарастать.

Директор гродненской турфирмы еще два года назад просчитала "малую туристическую революцию". Египет и Турция никуда не денутся, но ставка на внутренний туризм, хоть и риск, зато с колоссальным потенциалом. За год ставка себя оправдала полностью. Каждый пятый гость Гродно и Августовского канала - это клиент Веры и ее сотрудников.

Дальше - больше. Уже через неделю директор отправится по европейским туристическим выставкам рекламировать гродненский безвиз.

Подвести итоги первого года безвизового режима и наметить цели на будущее. С такой повесткой сегодня Президент собрал на совещание всех интересующихся - от МИДа и Минспорта до Совбеза и Погранкомитета.

Ведь с одной стороны безвизовый въезд - это доходы, а с другой жесткие решения по безопасности, в том числе гостей. С одной стороны, мы конкурируем за туристов, с другой, научены горьким опытом Евросоюза, Штатов и России. Когда в законодательные трещины волнами заходит массовая незаконная миграция и экстремизм с террором.

Как отмечает лидер, за последние три года принятые аккуратные и взвешенные решения принесли свои плоды. Туристическая отрасль окрепла. Минск, Августовский канал, Беловежская пуща, брестское и гродненское приграничье - получили серьезный драйвер для роста. Негатива в сфере безопасности, даже с украинским фактором по соседству избежать удалось.

В целом поддержана Президентом и линия на дальнейшую либерализацию визовой политики. Министр иностранных дел уточняет: соглашения с Евросоюзом, Китаем и Российской Федерацией в высокой степени готовности.

Вопрос открытости в современном мире неразрывно увязан с вопросом безопасности - внутренней и соседей. И в этой паре Беларусь как ответственный партнер неизменно ставит на безопасность. По любой статистике, будь то цифры Евросоюза, международные или российские, именно наша страна ответственнее многих контролирует миграцию, защищает границы и пресекает любой преступный трафик и каналы террористической логистики.

Судите сами, за три года миграционного коллапса в Европе так и не появился "белорусский канал для нелегалов" и даже с открытой границей с Россией объективных данных у наших союзников против белорусского безвиза нет. Злоумышленники всех мастей предпочитают обходить Беларусь стороной. И именно это дает государству право и возможность обсуждать новые послабления в визовом вопросе, не поступаясь приоритетом безопасности для себя и соседей.

С таких позиций Президент оценивает визовые новации, не замалчивая при этом проблем. Главная - острая реакция России и, по сути, возрождение границы, которой по Союзному договору нет и быть не может. В народной молве и прессе российские проверки паспортов, машин и грузов уже окрестили "самой странной границей в Европе", а туристам из России даже пришлось выстоять километровые пробки, чтобы попасть домой после белорусских новогодних каникул. Никакой логики в подпорченных отпусках наших гостей Минск не видит.

Уточняем у министра, чем вызвана острая реакция России, и есть ли у союзника основания для претензий?

Поездка в январе - первый для Арвидаса безвизовый визит в Беларусь. Посещение Гродно, пусть и однодневное, стало очень насыщенным. Два замка, несколько костелов, еврейская синагога и бонусом - тесное знакомство с белорусской кухней и фольклором.

Подобные поездки соседей всего за год стали для областного центра делом привычным. Каждые выходные парковки в центре Гродно заняты туристическими автобусами на литовских и польских номерах. И это только первые ласточки. Сегодня Беларусь прорабатывает расширение срока действия безвиза - звучат и 10 дней, и даже месяц - как отдаленная перспектива.

Плюс - особый подход к спортсменам и болельщикам. К грядущим Евроиграм в Беларуси обещают возродить принципы минского хоккейного чемпионата в 14-м. Когда билет на спортивную арену приравнивался к визе.

Поспешных шагов в этой чувствительной для нас и соседей сфере не будет, но дальнейшее движение к открытости и безопасности официальный Минск гарантирует.