Беларусь предлагает Ярославской области свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах

12 Апреля 2018 13:01

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона.

Дмитрий Миронов в Беларуси впервые. Еще до визита во Дворец Независимости буквально накануне ему удалось лично познакомиться с белорусским лидером. В товарищеском матче на "Чижовка-Арене" команда Президента Беларуси сыграла с ветеранами ярославского хоккея и одержала уверенную победу 9:7. Впрочем, сегодня во Дворце Независимости состоялся большой разговор об уже состоявшихся и будущих экономических победах.

В эти минуты делегация российского региона посещает МАЗ. Беларусь и Ярославскую область объединяет и общая история. Сегодня гости почтили память белорусов, погибших в годы Великой Отечественной, и возложили цветы к монументу Победы в центре Минска.