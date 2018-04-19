Главная>>Президент>>Беларусь и Молдова подписали документы о развитии сотрудничества в сфере юстиции, здравоохранении, науке
Президент
RSS
Беларусь и Молдова подписали документы о развитии сотрудничества в сфере юстиции, здравоохранении, науке
Скачать Поделиться

19 Апреля 2018 17:01

Беларусь и Молдова подписали документы о развитии сотрудничества в сфере юстиции, здравоохранении, науке

Церемония состоялась в Кишиневе по итогам переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны Павлом Филипом. Стороны сошлись в том, что нужно активнее развивать совместные предприятия и создавать новые производства в промышленности и сельском хозяйстве.

А чуть ранее президенты двух государств общались не в официальной обстановке, а на поле. Президенты посетили институт растениеводства "Порумбень". Так с молдавского переводится кукуруза. Здесь ученые занимаются тестированием сортов этой культуры.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =