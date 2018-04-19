Президент
19 Апреля 2018 17:01
Беларусь и Молдова подписали документы о развитии сотрудничества в сфере юстиции, здравоохранении, науке
Церемония состоялась в Кишиневе по итогам переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны Павлом Филипом. Стороны сошлись в том, что нужно активнее развивать совместные предприятия и создавать новые производства в промышленности и сельском хозяйстве.
А чуть ранее президенты двух государств общались не в официальной обстановке, а на поле. Президенты посетили институт растениеводства "Порумбень". Так с молдавского переводится кукуруза. Здесь ученые занимаются тестированием сортов этой культуры.
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