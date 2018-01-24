Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы

24 Января 2018 07:02

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом. Глава государства также отметил, что Минск готов к сотрудничеству при условии учета суверенного статуса Беларуси во всех вопросах. Александр Лукашенко напомнил о возобновлении Хельсинкского процесса, как реальной возможности снять напряженность в Европе и мире.

Во Дворце Независимости обсуждался широкий круг вопросов по оптимизации законодательства, избирательным процессам, взаимодействии по линии ОБСЕ, в том числе вовлеченности Беларуси в рамках переговоров и минских соглашений. По мнению Кента Харстеда, у Беларуси хорошие возможности для продвижения многих инициатив.