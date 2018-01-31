Беларусь готова внести любой вклад в обеспечение безопасности европейского континента

31 Января 2018 07:01

Об этом накануне заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Глава государства обратил внимание на то, что в последнее время идет интенсивный диалог по линии Минск - Брюссель, появились новые направления и интересы двустороннего сотрудничества. Заметный прогресс и во взаимной торговле. Позитивную тенденцию подтверждают и частые визиты первых лиц евроструктур и стран ЕС в нашу страну. В активной фазе - переговоры с Евросоюзом о вступлении Беларуси в ВТО.

На встрече речь шла и об инициативе "Восточное партнерство". По словам Президента, в ее рамках необходимо решать те задачи, которые стоят перед Европой, и продвигать те проекты, которые сейчас актуальны. В частности, в таких сферах как энергетика, транспорт и логистика.