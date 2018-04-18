18 Апреля 2018 19:01

Беларусь готова сотрудничать с Молдовой по всем направлениям, которые интересны этой стране, заявил сегодня журналистам Президент Беларуси по итогам переговоров с лидером Молдовы.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова действовать максимально быстро, если к этому будут готовы молдавские партнеры. А также обратил внимание, что странам не надо замыкаться на обычной торговле, а следует создавать совместные предприятия. Работа в этом направлении ведется уже давно, однако ее нужно активизировать. Белорусская сторона может взять на себя и подготовку молдавских специалистов.

В ходе визита Глава белорусского государства отметил, что Беларусь производит те товары, которые нужны в Молдове. А ее продукция востребована в Беларуси. В разговоре в формате один на один Александр Лукашенко признался, что, посещая бывшие республики Советского Союза, нигде не испытывает такой ностальгии, как в Молдове.

В расширенном составе президенты детально обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. Игорь Додон отметил, что Молдова заинтересована перенять опыт Беларуси в сельском хозяйстве, промышленности и социальной сфере.

Сегодня же в Кишиневе Президент Беларуси возложил венок к памятнику Штефану Великому. Бронзовый монумент находится в центре молдавской столицы и является одним из символов города и всей страны. Он стал одним из первых памятников, восстановленных в послевоенном Кишиневе.